Навіщо у пляшку пива додають кульку: несподіване пояснення

Звісно, далеко не в кожному пиві ви побачите кульку. Насправді її можна зустріти тільки у банковому пиві Гіннес, але це однаково викликає неабияке здивування.

Якщо ви вперше купили банкове пиво Гіннес, всередині ви неодмінно знайдете невелику кульку з пластику приблизно у 2 сантиметри діаметром. І не хвилюйтеся – вона опинилася там не випадково. Поради 24 розібралися, навіщо вона потрібна.

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Навіщо в пиво додають кульку?

Ця кулька в пиві – це зовсім не брак виробника і не подарунок до напою. Насправді це одне з найбільших досягнень останніх п'ятдесяти років, і ця кулька має дуже велике функціональне значення.

Називається вона "Floating widget". Зустріти її можна тільки у пиві Гіннес – а все через те, що це запатентований винахід, який належить бренду. Кулька – це капсула, яка допомагає надовго зберегти оригінальний смак розливного пива навіть після того, як його розливають у жерстяні банки та транспортують на тисячі кілометрів.

Ця маленька кулька, що ховають у шийці банки, надає пиву вершкового смаку, що нагадує ірландський стаут. Коли ви наливаєте пиво з-під крана на розлив, азот та вуглекислий газ поєднуються, і пиво стає набагато смачнішим. Кулька допомагає відтворити цей ефект та збалансувати текстуру пива у банці.



Кулька в пиві допомагає наситити його азотом / Фото Pexels

Активується кулька з діркою в момент відкриття банки. Вона лопається та подає в пиво азот під тиском, розкриваючи його смак зовсім по-новому. Тиск у банці зменшується, як тільки вона відкривається.

Пиво з кулькою відоме своєю пінистою шапкою, яка на диво довго тримається. При цьому вміст вуглекислого газу у ньому нижчий, ніж в інших сортах. Для того, щоб не зіпсувати смак пива, його газують невеликою концентрацією вуглекислого газу, додаючи також і азот.

Ось тільки проблема полягає в тому, що азот у пиві не розчиняється, а накопичується у верхній частині банки та виходить відразу ж після відкривання. Без капсули піна була б зовсім не такою густою та трималася б менше часу.