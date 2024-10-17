Коли закінчується літо та перші осінні справи, хочеться нарешті відпочити. Але попереду на городників ще очікує найскладніше завдання: перекопування городу. І Поради 24 розбираються, чи справді це потрібно робити.

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Чи потрібно перекопувати город восени?

Підготовка грядок до майбутнього сезону – це дуже важливо. І за зиму ґрунт має насититися мінеральними речовинами, які вносять під час перекопування. А сніг допомагає насити землю вологою швидше, і перекопаний ґрунт не так сильно ущільнюється. Зрештою ж навесні висаджувати різні культури набагато простіше.

Є й ще кілька інших очевидних переваг перекопування городу. Отож, ось навіщо його проводять:

для внесення мінеральних та органічних добрив, а також для розкислення землі;

для зменшення кількості бур'янів на наступний рік;

для боротьби з патогенними бактеріями та шкідниками, які гинуть від холоду, коли опиняються на поверхні землі;

для покращення якості ґрунту.

Але це не значить, що перекопування городу – це однозначно позитивна процедура, яка приносить одну тільки користь. Експерти з садівництва зазначають також і кілька мінусів, які може принести цей процес.



Перекопування городу має переваги й недоліки / Фото Pexels

Ґрунт є місцем проживання великої кількості корисних мікроорганізмів та комах, і перекопування призведе і до їхньої смерті також. Не можна виключати і ймовірності, що бур'яни прекрасно перезимують навіть з перекопуванням, і восени однаково проростуть на ділянці.

Окрім того, існує також і ймовірність, що після перекопування нагорі опиниться менш родючий шар землі.

Але тут важливо звертати увагу на нюанси, а саме на тип ґрунту.

Важкий та глинистий ґрунт восени потрібно обов'язково перекопувати.

Пухкий та легкий ґрунт достатньо буде просто розпушити.

А ось піщаний ґрунт до весни краще не чіпати взагалі.

До речі, у теплих регіонах України ґрунт не такий вологий, а це значить, що йому не потрібне таке часте перекопування. А ось у холодному та вологому кліматі без цього не обійтися – інакше земля буде надто ущільнюватися, і це зрештою вплине на родючість.