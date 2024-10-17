Коли закінчується літо та перші осінні справи, хочеться нарешті відпочити. Але попереду на городників ще очікує найскладніше завдання: перекопування городу. І Поради 24 розбираються, чи справді це потрібно робити.
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Чи потрібно перекопувати город восени?
Підготовка грядок до майбутнього сезону – це дуже важливо. І за зиму ґрунт має насититися мінеральними речовинами, які вносять під час перекопування. А сніг допомагає насити землю вологою швидше, і перекопаний ґрунт не так сильно ущільнюється. Зрештою ж навесні висаджувати різні культури набагато простіше.
Є й ще кілька інших очевидних переваг перекопування городу. Отож, ось навіщо його проводять:
- для внесення мінеральних та органічних добрив, а також для розкислення землі;
- для зменшення кількості бур'янів на наступний рік;
- для боротьби з патогенними бактеріями та шкідниками, які гинуть від холоду, коли опиняються на поверхні землі;
- для покращення якості ґрунту.
Але це не значить, що перекопування городу – це однозначно позитивна процедура, яка приносить одну тільки користь. Експерти з садівництва зазначають також і кілька мінусів, які може принести цей процес.
Перекопування городу має переваги й недоліки / Фото Pexels
Ґрунт є місцем проживання великої кількості корисних мікроорганізмів та комах, і перекопування призведе і до їхньої смерті також. Не можна виключати і ймовірності, що бур'яни прекрасно перезимують навіть з перекопуванням, і восени однаково проростуть на ділянці.
Окрім того, існує також і ймовірність, що після перекопування нагорі опиниться менш родючий шар землі.
Але тут важливо звертати увагу на нюанси, а саме на тип ґрунту.
- Важкий та глинистий ґрунт восени потрібно обов'язково перекопувати.
- Пухкий та легкий ґрунт достатньо буде просто розпушити.
- А ось піщаний ґрунт до весни краще не чіпати взагалі.
До речі, у теплих регіонах України ґрунт не такий вологий, а це значить, що йому не потрібне таке часте перекопування. А ось у холодному та вологому кліматі без цього не обійтися – інакше земля буде надто ущільнюватися, і це зрештою вплине на родючість.