Когда заканчивается лето и первые осенние дела, хочется наконец-то отдохнуть. Но впереди огородников еще ожидает самая сложная задача: перекопка огорода. І Советы 24 разбираются, действительно ли это нужно делать.

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Нужно ли перекапывать огород осенью?

Подготовка грядок к предстоящему сезону – это очень важно. И за зиму почва должна насытиться минеральными веществами, которые вносят во время перекопки. А снег помогает насытить землю влагой быстрее, и перекопанный грунт не так сильно уплотняется. В конце концов весной высаживать различные культуры намного проще.

Есть и еще несколько других очевидных преимуществ перекопки огорода. Итак, вот зачем ее проводят:

для внесения минеральных и органических удобрений, а также для раскисления земли;

для уменьшения количества сорняков на следующий год;

для борьбы с патогенными бактериями и вредителями, которые погибают от холода, когда оказываются на поверхности земли;

для улучшения качества почвы.

Но это не значит, что перекопка огорода – это однозначно положительная процедура, которая приносит одну только пользу. Эксперты по садоводству отмечают также и несколько минусов, которые может принести этот процесс.



Перекопка огорода имеет преимущества и недостатки / Фото Pexels

Почва является местом обитания большого количества полезных микроорганизмов и насекомых, и перекопка приведет и к их смерти также. Нельзя исключать и вероятности, что сорняки прекрасно перезимуют даже с перекопкой, и осенью все равно прорастут на участке.

Кроме того, существует также и вероятность, что после перекопки наверху окажется менее плодородный слой земли.

Но здесь важно обращать внимание на нюансы, а именно на тип почвы.

Тяжелый и глинистый грунт осенью нужно обязательно перекапывать.

Рыхлый и легкий грунт достаточно будет просто разрыхлить.

А вот песчаный грунт до весны лучше не трогать вообще.

Кстати, в теплых регионах Украины почва не такая влажная, а это значит, что ей не нужна такая частая перекопка. А вот в холодном и влажном климате без этого не обойтись – иначе земля будет слишком уплотняться, и это в конечном итоге повлияет на плодородие.