Зачем в бутылку пива добавляют шарик: неожиданное объяснение

Конечно, далеко не в каждом пиве вы увидите шарик. На самом деле его можно встретить только в баночном пиве Гиннес, но это все равно вызывает большое удивление.

Если вы впервые купили баночное пиво Гиннес, внутри вы непременно найдете небольшой шарик из пластика примерно в 2 сантиметра диаметром. И не волнуйтесь – он оказался там не случайно. Porady 24 разобрались, зачем он нужен.

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Зачем в пиво добавляют шарик?

Этот шарик в пиве – это вовсе не недостаток производителя и не подарок к напитку. На самом деле это одно из самых больших достижений последних пятидесяти лет, и этот шарик имеет очень большое функциональное значение.

Называется он "Floating widget". Встретить его можно только в пиве Гиннес – а все потому, что это запатентованное изобретение, которое принадлежит бренду. Шарик – это капсула, которая помогает надолго сохранить оригинальный вкус разливного пива даже после того, как его разливают в жестяные банки и транспортируют на тысячи километров.

Этот маленький шарик, что прячут в горлышке банки, придает пиву сливочный вкус, напоминающий ирландский стаут. Когда вы наливаете пиво из-под крана на разлив, азот и углекислый газ сочетаются, и пиво становится намного вкуснее. Шарик помогает воспроизвести этот эффект и сбалансировать текстуру пива в банке.



Шарик в пиве помогает насытить его азотом / Фото Pexels

Активируется шарик с дыркой в момент открытия банки. Он лопается и подает в пиво азот под давлением, раскрывая его вкус совсем по-новому. Давление в банке уменьшается, как только она открывается.

Пиво с шариком известно своей пенистой шапкой, которая удивительно долго держится. При этом содержание углекислого газа в нем ниже, чем в других сортах. Для того, чтобы не испортить вкус пива, его газируют небольшой концентрацией углекислого газа, добавляя также и азот.

Вот только проблема заключается в том, что азот в пиве не растворяется, а накапливается в верхней части банки и выходит сразу же после открывания. Без капсулы пена была бы совсем не такой густой и держалась бы меньше времени.