Це реально працює: як кава з корицею у четвер залучає в життя гроші

Майже всі любителі кави чули про те, що у четвер її треба пити з корицею. Кажуть, що такий ритуал привертає в життя гроші, однак більшість вважають це вигадкою, тому навіть ніколи й не пробували такий додаток до напою саме в четвер. Та виявляється, споживання кави з корицею саме в четвер справді має дивовижний ефект.

Немає такої людини, яка б не хотіла просто та легко збільшити свій дохід та достаток, пише 24 Канал. Щоб відкрити у своєму житті фінансовий потік, пропонуємо спробувати смачну та дієву техніку.

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Чому треба пити каву з корицею у четвер

Багато кавоманів вже прищепили собі звичку пити каву з корицею в четвер. Чомусь спочатку це видавалося на цікавий й веселий маркетинговий хід, однак все більше любителів цього ритуалу кажуть, що результат від такої дії справді є.

За словами езотериків, четвер асоціюється з Юпітером – символом багатства та успіху. В народній культурі вважається, що саме кава з корицею здатна привернути в цей день фінансове благополуччя. Фахівці переконані в тому, що наша енергія й позитивні вібрації спрямовують нас до покращення життя.



Цікаві факти про вживання кави з корицею / Фото Pexels

Тому, якщо справді вірити в те, що кава з корицею приверне гроші, то так і станеться. Але далі все лише залежить від вас. Підсвідомо ви будете шукати додаткові проєкти, відмінно будете виконувати роботу, щоб отримати премію чи чудово справлятися з обов’язками на роботі, тож відповідно, керівництво може підвищити зарплатню.

Психологи стверджують, що наша психіка любить позитивні емоції. Коли ми щось робимо без жодних зусиль (п’ємо каву з корицею в четвер), то автоматично залучаємо в життя хороші події.

Каву можна самостійно приготувати вранці вдома й додати туди трохи кориці, або ж замовити в кав’ярні й попросити в баристи додаток у вигляді пряної спеції. Нумерологи навіть кажуть, що під час вживання цього напою варто думати про збільшення фінансів та уявляти бажані цифри на картці.