Воду до чашки кави подають з кількох причин, пише 24 Канал. Якщо заглиблюватися в історію, то в певних джерелах йдеться про те, що така традиція бере свій початок з Відня, а дехто переконаний в тому, що каву з водою почали подавати саме в Туреччині.

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Є ще й третя версія, яка полягає в тому, що насправді воду разом з кавою подавали в Греції через спекотний клімат. Всім нам знайомо, як не легко п’ється обідня кава в літню пору, тому вода слугувала для того, щоб освіжитися. Сучасна версія такого додатка до кави має вже кілька інших значень.

Чому до кави подають воду

До еспресо чи американо вода потрібна з кількох причин. Насамперед вона допомагає очистити смакові рецептори й чіткіше відчути смак кави, пом’якшити її гіркоту чи кислинку, яка притаманна певним сортам, а також для того, щоб зменшити ризик фарбування емалі.

Також завдяки воді можна відновити водний баланс, оскільки кофеїн може трохи зневоднити організм.



Воду подають до еспресо чи американо / Фото Pexels

Окрім того, у кавовій індустрії є таке популярне поняття як капінг – це професійна дегустація кави. Щоб повноцінно відчути всі смаки, потрібно випити ковток води. Однак випивати ковток одразу не варто, треба трохи потримати воду в роті, щоб вона добре очистила смакові рецептори. Та загалом якогось одного правила немає, воду можна пити поміж вживанням кави, або ж після випитого напою.

Що цікаво, в Італії чи Франції воду заведено пити перед вживанням кави. А от в скандинавських країнах до чашки кави подають гарячу воду, щоб гість зміг розбавити напій, якщо він виявиться занадто міцним.