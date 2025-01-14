Воду к чашке кофе подают по нескольким причинам, пишет 24 Канал. Если углубляться в историю, то в определенных источниках говорится о том, что такая традиция берет свое начало из Вены, а некоторые убеждены в том, что кофе с водой начали подавать именно в Турции.

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Есть еще и третья версия, которая заключается в том, что на самом деле воду вместе с кофе подавали в Греции из-за жаркого климата. Всем нам знакомо, как не легко пьется обеденный кофе в летнее время, поэтому вода служила для того, чтобы освежиться. Современная версия такого дополнения к кофе имеет уже несколько других значений.

Почему к кофе подают воду

К эспрессо или американо вода нужна по нескольким причинам. Прежде всего она помогает очистить вкусовые рецепторы и четче почувствовать вкус кофе, смягчить его горечь или кислинку, которая присуща определенным сортам, а также для того, чтобы уменьшить риск окрашивания эмали.

Также благодаря воде можно восстановить водный баланс, поскольку кофеин может немного обезводить организм.



Воду подают к эспрессо или американо / Фото Pexels

Кроме того, в кофейной индустрии есть такое популярное понятие как капинг – это профессиональная дегустация кофе. Чтобы полноценно почувствовать все вкусы, нужно выпить глоток воды. Однако выпивать глоток сразу не стоит, надо немного подержать воду во рту, чтобы она хорошо очистила вкусовые рецепторы. И вообще какого-то одного правила нет, воду можно пить между употреблением кофе, или после выпитого напитка.

Что интересно, в Италии или Франции воду принято пить перед употреблением кофе. А вот в скандинавских странах к чашке кофе подают горячую воду, чтобы гость смог разбавить напиток, если он окажется слишком крепким.