Это реально работает: как кофе с корицей в четверг привлекает в жизнь деньги

Почти все любители кофе слышали о том, что в четверг его надо пить с корицей. Говорят, что такой ритуал привлекает в жизнь деньги, однако большинство считают это выдумкой, поэтому даже никогда и не пробовали такое дополнение к напитку именно в четверг. Но оказывается, потребление кофе с корицей именно в четверг действительно имеет удивительный эффект.

Нет такого человека, который бы не хотел просто и легко увеличить свой доход и достаток, пишет 24 Канал. Чтобы открыть в своей жизни финансовый поток, предлагаем попробовать вкусную и действенную технику.

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Почему надо пить кофе с корицей в четверг

Многие кофеманы уже привили себе привычку пить кофе с корицей в четверг. Почему-то сначала это выдавалось на интересный и веселый маркетинговый ход, однако все больше любителей этого ритуала говорят, что результат от такого действия действительно есть.

По словам эзотериков, четверг ассоциируется с Юпитером – символом богатства и успеха. В народной культуре считается, что именно кофе с корицей способен привлечь в этот день финансовое благополучие. Специалисты убеждены в том, что наша энергия и положительные вибрации направляют нас к улучшению жизни.



Интересные факты об употреблении кофе с корицей / Фото Pexels

Поэтому, если действительно верить в то, что кофе с корицей привлечет деньги, то так и произойдет. Но дальше все только зависит от вас. Подсознательно вы будете искать дополнительные проекты, отлично будете выполнять работу, чтобы получить премию или прекрасно справляться с обязанностями на работе, поэтому соответственно, руководство может повысить зарплату.

Психологи утверждают, что наша психика любит положительные эмоции. Когда мы что-то делаем без усилий (пьем кофе с корицей в четверг), то автоматически привлекаем в жизнь хорошие события.

Кофе можно самостоятельно приготовить утром дома и добавить туда немного корицы, или заказать в кафе и попросить у бариста дополнение в виде пряной специи. Нумерологи даже говорят, что во время употребления этого напитка стоит думать об увеличении финансов и представлять желаемые цифры на карточке.