Майже всі люди, в яких є посудомийна машина, знають, що існує якась сіль. Та для чого вона? І взагалі, навіщо в посудомийну машину додавати сіль? Поради 24 дають відповідь на ці запитання.
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Навіщо додавати сіль у посудомийку?
Звісно ж, у прилад потрібно класти не кухонну, а спеціалізовану сіль. І вона потрібна для того, щоб прибирати з машинки накип, який утворюється внаслідок дуже високих температур. Цей накип дуже часто погіршує роботу техніки, тож забувати про чищення не можна.
Як правило, техніка ламається через те, що в неї потрапляє надто жорстка вода, яка містить чимало домішок, і саме вона й призводить до утворення накипу. І у машинках продуманий механізм, який має пом'якшувати воду: спеціальна місткість з іонізованою смолою. Втім, часто і він дає збій.
Саме в таких випадках на допомогу приходить спеціальна сіль – тож її можна використовувати з першого дня роботи посудомийної машини.
Сіль потрібна для посудомийної машини / Фото Pexels
Чим спеціальна сіль відрізняється від звичайної?
Засипати у посудомийну машину звичайну сіль – це не найкраща ідея. Звісно, ви можете спробувати, але ефективність буде зовсім не така висока, і є велика ймовірність, що сіль перетвориться на клубок і не розчиниться у воді.
Отож, ось три основні відмінності, що відрізняють спеціалізовану сіль від кухонної:
- Розмір гранул. Гранули доводять для конкретного розміру для того, щоб вони найбільш ефективно помякшували воду.
- У звичайній солі можуть траплятися піщинки чи невеликі камінчики, а у спеціалізованій солі такого не зустріти.
- Розчинність. Спеціалізована сіль через однаковий розмір частинок швидко розчиняється у воді.
Як користуватися посудомийною машиною, аби вона менше забруднювалася
Перш за все, постарайтеся запускати миття посуду не частіше, ніж раз на день, а перед цим перевіряйте, чи добре ви видалили залишки їжі з посуду. Окрім того, запускайте автоматичні програми, які передбачають вищу температуру води.
Якщо ж посудомийка не працює, залишайте дверцята відчиненими, аби зайва волога випаровувалася. Не можна також ставити у посудомийку пластикові чи дерев'яні вироби, а також інший посуд, який рекомендують чистити вручну.