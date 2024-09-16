Майже всі люди, в яких є посудомийна машина, знають, що існує якась сіль. Та для чого вона? І взагалі, навіщо в посудомийну машину додавати сіль? Поради 24 дають відповідь на ці запитання.

Цікаво Як вивести клопів з дому за 1 день: ефективні методи, які працюють

Навіщо додавати сіль у посудомийку?

Звісно ж, у прилад потрібно класти не кухонну, а спеціалізовану сіль. І вона потрібна для того, щоб прибирати з машинки накип, який утворюється внаслідок дуже високих температур. Цей накип дуже часто погіршує роботу техніки, тож забувати про чищення не можна.

Як правило, техніка ламається через те, що в неї потрапляє надто жорстка вода, яка містить чимало домішок, і саме вона й призводить до утворення накипу. І у машинках продуманий механізм, який має пом'якшувати воду: спеціальна місткість з іонізованою смолою. Втім, часто і він дає збій.

Саме в таких випадках на допомогу приходить спеціальна сіль – тож її можна використовувати з першого дня роботи посудомийної машини.



Сіль потрібна для посудомийної машини / Фото Pexels

Чим спеціальна сіль відрізняється від звичайної?

Засипати у посудомийну машину звичайну сіль – це не найкраща ідея. Звісно, ви можете спробувати, але ефективність буде зовсім не така висока, і є велика ймовірність, що сіль перетвориться на клубок і не розчиниться у воді.

Отож, ось три основні відмінності, що відрізняють спеціалізовану сіль від кухонної:

Розмір гранул. Гранули доводять для конкретного розміру для того, щоб вони найбільш ефективно помякшували воду.

Гранули доводять для конкретного розміру для того, щоб вони найбільш ефективно помякшували воду. У звичайній солі можуть траплятися піщинки чи невеликі камінчики , а у спеціалізованій солі такого не зустріти.

, а у спеціалізованій солі такого не зустріти. Розчинність. Спеціалізована сіль через однаковий розмір частинок швидко розчиняється у воді.

Як користуватися посудомийною машиною, аби вона менше забруднювалася

Перш за все, постарайтеся запускати миття посуду не частіше, ніж раз на день, а перед цим перевіряйте, чи добре ви видалили залишки їжі з посуду. Окрім того, запускайте автоматичні програми, які передбачають вищу температуру води.

Якщо ж посудомийка не працює, залишайте дверцята відчиненими, аби зайва волога випаровувалася. Не можна також ставити у посудомийку пластикові чи дерев'яні вироби, а також інший посуд, який рекомендують чистити вручну.