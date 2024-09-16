Почти все люди, у которых есть посудомоечная машина, знают, что существует некая соль. Но для чего она? И вообще, зачем в посудомоечную машину добавлять соль? Porady 24 дают ответ на эти вопросы.

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Зачем добавлять соль в посудомойку?

Конечно же, в прибор нужно класть не кухонную, а специализированную соль. И она нужна для того, чтобы убирать из машинки накипь, которая образуется вследствие очень высоких температур. Эта накипь очень часто ухудшает работу техники, поэтому забывать о чистке нельзя.

Как правило, техника ломается из-за того, что в нее попадает слишком жесткая вода, которая содержит немало примесей, и именно она и приводит к образованию накипи. И в машинках продуманный механизм, который должен смягчать воду: специальная емкость с ионизированной смолой. Впрочем, часто и он дает сбой.

Именно в таких случаях на помощь приходит специальная соль – поэтому ее можно использовать с первого дня работы посудомоечной машины.



Соль нужна для посудомоечной машины / Фото Pexels

Чем специальная соль отличается от обычной?

Засыпать в посудомоечную машину обычную соль – это не лучшая идея. Конечно, вы можете попробовать, но эффективность будет совсем не так высока, и есть большая вероятность, что соль превратится в комок и не растворится в воде.

Итак, вот три основных отличия, отличающие специализированную соль от поваренной:

Размер гранул. Гранулы доводят для конкретного размера для того, чтобы они наиболее эффективно смягчали воду.

Гранулы доводят для конкретного размера для того, чтобы они наиболее эффективно смягчали воду. В обычной соли могут попадаться песчинки или небольшие камешки , а в специализированной соли такого не встретить.

, а в специализированной соли такого не встретить. Растворимость. Специализированная соль через одинаковый размер частиц быстро растворяется в воде.

Как пользоваться посудомоечной машиной, чтобы она меньше загрязнялась

Прежде всего, постарайтесь запускать мытье посуды не чаще, чем раз в день, а перед этим проверяйте, хорошо ли вы удалили остатки пищи с посуды. Кроме того, запускайте автоматические программы, которые предусматривают более высокую температуру воды.

Если же посудомойка не работает, оставляйте дверцу открытой, чтобы лишняя влага испарялась. Нельзя также ставить в посудомойку пластиковые или деревянные изделия, а также другую посуду, которую рекомендуют чистить вручную.