Почти все люди, у которых есть посудомоечная машина, знают, что существует некая соль. Но для чего она? И вообще, зачем в посудомоечную машину добавлять соль? Porady 24 дают ответ на эти вопросы.
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Зачем добавлять соль в посудомойку?
Конечно же, в прибор нужно класть не кухонную, а специализированную соль. И она нужна для того, чтобы убирать из машинки накипь, которая образуется вследствие очень высоких температур. Эта накипь очень часто ухудшает работу техники, поэтому забывать о чистке нельзя.
Как правило, техника ломается из-за того, что в нее попадает слишком жесткая вода, которая содержит немало примесей, и именно она и приводит к образованию накипи. И в машинках продуманный механизм, который должен смягчать воду: специальная емкость с ионизированной смолой. Впрочем, часто и он дает сбой.
Именно в таких случаях на помощь приходит специальная соль – поэтому ее можно использовать с первого дня работы посудомоечной машины.
Соль нужна для посудомоечной машины / Фото Pexels
Чем специальная соль отличается от обычной?
Засыпать в посудомоечную машину обычную соль – это не лучшая идея. Конечно, вы можете попробовать, но эффективность будет совсем не так высока, и есть большая вероятность, что соль превратится в комок и не растворится в воде.
Итак, вот три основных отличия, отличающие специализированную соль от поваренной:
- Размер гранул. Гранулы доводят для конкретного размера для того, чтобы они наиболее эффективно смягчали воду.
- В обычной соли могут попадаться песчинки или небольшие камешки, а в специализированной соли такого не встретить.
- Растворимость. Специализированная соль через одинаковый размер частиц быстро растворяется в воде.
Как пользоваться посудомоечной машиной, чтобы она меньше загрязнялась
Прежде всего, постарайтесь запускать мытье посуды не чаще, чем раз в день, а перед этим проверяйте, хорошо ли вы удалили остатки пищи с посуды. Кроме того, запускайте автоматические программы, которые предусматривают более высокую температуру воды.
Если же посудомойка не работает, оставляйте дверцу открытой, чтобы лишняя влага испарялась. Нельзя также ставить в посудомойку пластиковые или деревянные изделия, а также другую посуду, которую рекомендуют чистить вручную.