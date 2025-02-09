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Поради Поради по дому Як використовувати решітку в духовці: ви будете неабияк здивовані
9 лютого, 21:17
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Як використовувати решітку в духовці: ви будете неабияк здивовані

Марина Блохіна
Основні тези
  • Решітка в духовці допомагає рівномірно розподіляти тепло, дозволяє жиру та соку стікати, створюючи хрустку скоринку на стравах.
  • Вона підходить для приготування тостів, овочів, м'ясного шашлику та тако, забезпечуючи хрустку текстуру.
  • Можна використовувати спеціальне деко з решіткою для приготування великої кількості страв без забруднення духовки.

Решітка в духовці – це річ, яку всі точно бачили принаймні кілька разів. Але ось про те, як нею можна користуватися, знають тільки одиниці.

Решітка в духовці може стати вашим незамінним помічником у приготуванні смачних страв – якщо тільки розібратися, як ж правильно нею користуватися, повідомляє 24 Канал

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Навіщо у духовці потрібна решітка?

Ви могли про це й не здогадуватися, та решітка у духовій печі виконує одразу кілька важливих функцій. Перш за все, завдяки їй тепло може легко розподілятися по всій поверхні продукту, що ви готуєте. По-друге, якщо готувати безпосередньо на ній, це дозволяє жиру та соку з продукту стікати, і тоді на страві, що ви готуєте, буде утворюватися хрустка скоринка. 

Решітка призначена не тільки для того, аби ставити на неї дека чи інші посудини, але й для випікання безпосередньо на ній. Вона може стати неймовірним відкриттям для людей, що полюбляють готувати страви з хрусткою текстурою. 

Але якщо ви не хочете використовувати решітку в духовці, можна скористатися спеціальним деком, що також містить решітку зверху – воно ідеально підійде для готування великої кількості страв. Так продукт може зберегти форму, а ваша духовка не буде забруднена тістом чи рідиною. 

Що можна приготувати з решіткою у духовці?

Існує чимало страв, в яких решітка у духовці може стати справжнім порятунком. 

  • Тости в духовці. Решітка легко замінить тостер – трохи нижче від неї потрібно поставити деко та застелити його пекарським папером. Між прутами решітки виставте товсті скибочки хліба. Всього 20 хвилин запікання – і у вас вийдуть неймовірно хрусткі тости. 
  • Овочі. На решітці їх можна запікати прямо в шкірці. Картопля, перець та баклажани вийдуть просто неперевершеними. 
  • М'ясний шашлик. Необов'язково виходити на природу, аби насолодитися шашликом. Для цього потрібно просто наколоти м'ясо на шпажки, а тоді поставити на решітку. Внизу встановіть деко, аби на нього стікав сік з овочів та жир з м'яса. 
  • Тако в духовці. Решітка може допомогти у приготуванні мексиканської закуски тако. Коло з лаваша потрібно повішати на решітки та залишити на 15 хвилин у духовці. Лаваш застигне у потрібній формі та стане неймовірно хрустким!