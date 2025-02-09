Як використовувати решітку в духовці: ви будете неабияк здивовані

Решітка в духовці – це річ, яку всі точно бачили принаймні кілька разів. Але ось про те, як нею можна користуватися, знають тільки одиниці.

Решітка в духовці може стати вашим незамінним помічником у приготуванні смачних страв – якщо тільки розібратися, як ж правильно нею користуватися, повідомляє 24 Канал.

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Навіщо у духовці потрібна решітка?

Ви могли про це й не здогадуватися, та решітка у духовій печі виконує одразу кілька важливих функцій. Перш за все, завдяки їй тепло може легко розподілятися по всій поверхні продукту, що ви готуєте. По-друге, якщо готувати безпосередньо на ній, це дозволяє жиру та соку з продукту стікати, і тоді на страві, що ви готуєте, буде утворюватися хрустка скоринка.

Решітка призначена не тільки для того, аби ставити на неї дека чи інші посудини, але й для випікання безпосередньо на ній. Вона може стати неймовірним відкриттям для людей, що полюбляють готувати страви з хрусткою текстурою.

Але якщо ви не хочете використовувати решітку в духовці, можна скористатися спеціальним деком, що також містить решітку зверху – воно ідеально підійде для готування великої кількості страв. Так продукт може зберегти форму, а ваша духовка не буде забруднена тістом чи рідиною.

Що можна приготувати з решіткою у духовці?

Існує чимало страв, в яких решітка у духовці може стати справжнім порятунком.