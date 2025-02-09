Как использовать решетку в духовке: вы будете изрядно удивлены
Решетка в духовке это вещь, которую все точно видели по крайней мере несколько раз. Но вот о том, как ею можно пользоваться, знают только единицы.
Решетка в духовке может стать вашим незаменимым помощником в приготовлении вкусных блюд – если только разобраться, как же правильно ею пользоваться, сообщает 24 Канал.
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Зачем в духовке нужна решетка?
Вы могли об этом и не догадываться, но решетка в духовой печи выполняет сразу несколько важных функций. Прежде всего, благодаря ей тепло может легко распределяться по всей поверхности продукта, что вы готовите. Во-вторых, если готовить непосредственно на ней, это позволяет жиру и соку из продукта стекать, и тогда на блюде, что вы готовите, будет образовываться хрустящая корочка.
Решетка предназначена не только для того, чтобы ставить на нее противни или другие сосуды, но и для выпекания непосредственно на ней. Она может стать невероятным открытием для людей, любящих готовить блюда с хрустящей текстурой.
Но если вы не хотите использовать решетку в духовке, можно воспользоваться специальным противнем, что также содержит решетку сверху – оно идеально подойдет для приготовления большого количества блюд. Так продукт может сохранить форму, а ваша духовка не будет загрязнена тестом или жидкостью.
Что можно приготовить с решеткой в духовке?
Существует немало блюд, в которых решетка в духовке может стать настоящим спасением.
- Тосты в духовке. Решетка легко заменит тостер – чуть ниже нее нужно поставить противень и застелить его пекарской бумагой. Между прутьями решетки выставьте толстые ломтики хлеба. Всего 20 минут запекания – и у вас получатся невероятно хрустящие тосты.
- Овощи. На решетке их можно запекать прямо в кожуре. Картофель, перец и баклажаны получатся просто непревзойденными.
- Мясной шашлык. Необязательно выходить на природу, чтобы насладиться шашлыком. Для этого нужно просто наколоть мясо на шпажки, а потом поставить на решетку. Внизу установите противень, чтобы на него стекал сок из овощей и жир с мяса.
- Тако в духовке. Решетка может помочь в приготовлении мексиканской закуски тако. Круг из лаваша нужно повесить на решетку и оставить на 15 минут в духовке. Лаваш застынет в нужной форме и станет невероятно хрустящим!