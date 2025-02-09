Как использовать решетку в духовке: вы будете изрядно удивлены

Решетка в духовке это вещь, которую все точно видели по крайней мере несколько раз. Но вот о том, как ею можно пользоваться, знают только единицы.

Решетка в духовке может стать вашим незаменимым помощником в приготовлении вкусных блюд – если только разобраться, как же правильно ею пользоваться, сообщает 24 Канал.

Интересно Положите одну безделушку под подушку: притянете деньги и любовь

Зачем в духовке нужна решетка?

Вы могли об этом и не догадываться, но решетка в духовой печи выполняет сразу несколько важных функций. Прежде всего, благодаря ей тепло может легко распределяться по всей поверхности продукта, что вы готовите. Во-вторых, если готовить непосредственно на ней, это позволяет жиру и соку из продукта стекать, и тогда на блюде, что вы готовите, будет образовываться хрустящая корочка.

Решетка предназначена не только для того, чтобы ставить на нее противни или другие сосуды, но и для выпекания непосредственно на ней. Она может стать невероятным открытием для людей, любящих готовить блюда с хрустящей текстурой.

Но если вы не хотите использовать решетку в духовке, можно воспользоваться специальным противнем, что также содержит решетку сверху – оно идеально подойдет для приготовления большого количества блюд. Так продукт может сохранить форму, а ваша духовка не будет загрязнена тестом или жидкостью.

Что можно приготовить с решеткой в духовке?

Существует немало блюд, в которых решетка в духовке может стать настоящим спасением.