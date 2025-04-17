Навіщо на Великдень фарбувати яйця та битися ними: не всі знають

Традиція бити фарбовані яйця на Великдень з'явилася вже досить давно та стала частиною святкового ритуалу для багатьох українців. Та про її походження знає небагато людей.

Традиція бити яйця на Великдень утворилася ще дуже давно, і зараз вже стала частиною святкової забави, повідомляє 24 Канал. Та насправді за звичаєм ховається глибокий символізм.

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Чому на Великдень фарбують яйця?

Фарбування яєць на Великдень бере початок із давньої легенди – про те, що Марія Магдалина принесла варені яйця, аби поділитися ними із жінками біля гробу Ісуса. Та коли вона побачила Воскреслого Христа, яйця у кошику нібито чудесним чином стали багряного кольору.

Існує і інша версія – начебто Марія проповідувала Євангеліє навіть після смерті Ісуса. Вона прийшла до римського імператора Тиберія та під час трапези розповіла йому про Воскресіння. Тиберій відповів, що воскресіння Христа таке саме неможливе, як і зміна кольору яєць – і в ту ж таки мить яйце почервоніло.

Загалом ж крашанки є символом оновлення, надії та життя. А ось червоний колір почали пов'язувати із кров'ю, що було пролито заради спасіння. Яйце натомість стало символом нового життя, яке виникає із мертвої оболонки. І згодом фарбування яєць стало священним обрядом, який зберігся і донині.

До слова! Раніше ми вже розповідали, як можна пофарбувати яйця у різні кольори натуральними барвниками – вони будуть виглядати неймовірно яскраво.



На Великдень заведено фарбувати яйця / Фото Pexels

Звідки взялася традиція битися яйцями?

На перший погляд традиція битися яйцями може здатися незвичною та навіть дивною. Втім, вона має кілька простих пояснень.

Перш за все, зазвичай це є символом боротьби добра зі злом. Здавна найміцніше яйце, яке побило усі інші, вважалося оберегом – його зберігали найдовше та розбивали востаннє.

Існує також і версія, що яйце асоціюється із каменем, що закривав вхід до печери, де лежало тіло Ісуса Христа. Тому розбивання шкаралупи яйця допомагає його "звільнити". Існувало повір'я – що більше яєць на Великдень розіб'єш, то легше і швидше воскресне Син Божий.