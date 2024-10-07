Лавровий лист – це та спеція, яку можна знайти практично на кожній кухні. І зазвичай його використовують для приготування їжі, проте езотерики переконані, що на цьому його користь не закінчується. І деякі люди навіть кладуть його до гаманця, аби привабити фінанси у дім, пише "Главред".

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Навіщо класти лавровий лист у гаманець

Предки вірили, що листя лавра благородного допомагає людині отримати підтримку від вищих сил. Наприклад, у Древній Греції рослина вважалася символом мужності та волі до перемоги, і саме з цієї причини на голову переможцям одягали лаврові вінки.

Але зараз його використовують ще й для того, щоб привабити до своєї оселі гроші – щоб рослина допомогла, вірять, що її потрібно покласти до гаманця. Ось тільки зберігати для залучення фінансів його там потрібно особливим чином.

Перед тим, як підкласти талісман до грошей, езотерики проводять спеціальний ритуал, адже без нього талісман взагалі не матиме сили для притягнення фінансів.



Лавровий лист можна зберігати у гаманці / Фото Pexels

Як правильно зберігати лавровий лист у гаманці

Для проведення ритуалу знадобиться кілька лаврових листочків, які мають бути гладенькими та з рівною поверхнею. Потрібно обирати листки, які не мають помітних пошкоджень.

Зверніть увагу й на колір гаманця – найкращим буде коричневий, чорний, зелений та червоний. Вважається, що такий колір гаманця може посилити дію лаврового листа. У гаманці нізащо не можна зберігати старі чеки чи кредитні картки, якщо на них є борги. Якщо ви носите у гаманці кати, то баланс на них має бути позитивний.

Також не радять зберігати у гаманці і фотографії людей, адже це може перебити енергетику. І лавровий лист потрібно завжди зберігати поряд з купюрами, сказавши фразу – "Гроші до грошей, достаток до достатку".

Також радять загорнути лавровий лист у червону серветку перед тим, як класти у гаманець.