Покладіть сирі макарони в холодильник: результат точно вразить

Холодильник – це побутовий прилад, без якого не можна обійтися в жодному домі. Втім, іноді доводиться стикатися з деякими проблемами, пов'язаними з ним – наприклад, неприємним запахом.

Сморід з холодильника – це давня проблема, і далеко не всі знають, як можна швидко з нею розібратися. Втім, зробити це простіше, ніж ви уявляєте – і в цьому вам допоможуть звичайнісінькі макарони, повідомляє 24 Канал.

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Навіщо класти в холодильник сухі макарони?

Скоріш за все, ви зберігаєте сухі макарони в шафі – у сухому та темному місці. І, певно, практично ніхто не кладе їх у холодильник – а дарма. І якщо ви раптом помітите в когось вдома блюдечко з сухими макаронними виробами на полиці холодильника, то будете знати, що це робиться для того, аби позбутися запаху.

Звісно, макарони в холодильник кладуть не для зберігання чи обробки. У такому випадку вони виконують роль сорбенту. Дуже часто в холодильнику з'являється конденсат та зайва волога, що можуть заважати тривалому зберіганню багатьох продуктів.

Мовиться перш за все про сир – якщо ви біля нього покладете зовсім трохи сухих макаронів, продукт зберігатиметься свіжим набагато довше. Протягом тривалого часу сир не буде твердішати, не буде вкриватися кіркою та пліснявою. Окрім того, так сир набагато довше зберігатиме свій яскравий смак.



Макарони можуть вбирати вологу / Фото Pexels

Ще одне призначення макаронів – вбирати неприємні запахи з холодильника. Та з цим також можуть впоратися ще кілька інших продуктів: