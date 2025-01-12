Положите сырые макароны в холодильник: результат точно впечатлит

Холодильник - это бытовой прибор, без которого нельзя обойтись ни в одном доме. Впрочем, иногда приходится сталкиваться с некоторыми проблемами, связанными с ним, например, неприятным запахом.

Вонь из холодильника – это давняя проблема, и далеко не все знают, как можно быстро с ней разобраться. Впрочем, сделать это проще, чем вы представляете – и в этом вам помогут обычные макароны, сообщает 24 Канал.

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Зачем класть в холодильник сухие макароны?

Скорее всего, вы храните сухие макароны в шкафу – в сухом и темном месте. И, вероятно, практически никто не кладет их в холодильник – а зря. И если вы вдруг заметите у кого-то дома блюдечко с сухими макаронными изделиями на полке холодильника, то будете знать, что это делается для того, чтобы избавиться от запаха.

Конечно, макароны в холодильник кладут не для хранения или обработки. В таком случае они выполняют роль сорбента. Очень часто в холодильнике появляется конденсат и лишняя влага, что могут мешать длительному хранению многих продуктов.

Речь идет прежде всего о сыре – если вы возле него положите совсем немного сухих макарон, продукт будет сохраняться свежим гораздо дольше. В течение длительного времени сыр не будет твердеть, не будет покрываться коркой и плесенью. Кроме того, так сыр гораздо дольше будет сохранять свой яркий вкус.



Макароны могут впитывать влагу / Фото Pexels

Еще одно назначение макарон – впитывать неприятные запахи из холодильника. Но с этим также могут справиться еще несколько других продуктов: