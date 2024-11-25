Навіщо восени закопувати лавровий лист у землю: результат точно вразить

Досвідчені агрономи вже давно знають, що лавровий лист надзвичайно корисний не тільки на кухні, але і на городі. Але як його використовувати – знають одиниці.

Якщо ви маєте вдома лавровий лист, тоді можете не тільки приготувати смачний суп чи борщ, але й підживити город, повідомляє 24 Канал. У сільському господарстві цей продукт просто незамінний.

Цікаво Це знають не всі: навіщо додавати оцет під час варіння картоплі

Чим корисний лавровий лист на городі?

Лавровий лист – це надзвичайно потужне та корисне добриво, якщо тільки знати, як його використовувати. Він містить ефірні олії, які можуть відлякувати різноманітних шкідників – як-от мурах, попелицю тощо. І тоді ці комахи не зможуть завдати шкоди рослинам, а все, що потрібно зробити вам – це закопати листя у себе в саду чи на городі.



Лавровий лист дуже корисний для городу / Фото Pexels

Тож якщо ви хочете скоротити кількість хімікатів, які використовуєте на ділянці, лавровий лист може стати непоганою альтернативою. Ось його позитивні властивості для рослин:

Збагачує ґрунт поживними речовинами. У листі можна знайти і кальцій, і калій, і марганець, і селен та магній, а також мідь. Він розкладається у ґрунті та природним чином збагачує його.

У листі можна знайти і кальцій, і калій, і марганець, і селен та магній, а також мідь. Він розкладається у ґрунті та природним чином збагачує його. Бореться з хворобами та грибками. У лавровому листі є фітонциди та таніни, які можуть активно боротися із грибковими інфекціями та іншими патогенами, які передаються через ґрунт. Ці сполуки допомагають підтримувати здоров’я грядок.

Для того, щоб скористатися цими неймовірними перевагами, потрібно на грядку закопати 3 лаврові листи на глибину 5 сантиметрів. Після закопування грядку полийте та накрийте захисним матеріалом. Так ви можете підготувати ґрунт до наступного сезону.

Але якщо город восени підживити все ж не встигли, не варто засмучуватися – ви можете приберегти цей корисний рецепт до весни чи кінця зими та використати для швидшого пророщування розсади. Добре перемішайте ґрунтосуміш з лавровим листом та після цього висійте насіння.

Особливо гарно на такому підживленні ростимуть капуста, томати та перець.