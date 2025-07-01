24 Канал знає, навіщо у кришках є маленький отвір і поділиться цим секретом з вами!

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Контроль пари

Найперша причина отвору у кришці – це випуск пари. Коли страва нагрівається, вода переходить у газоподібний стан і утворює тиск усередині посуду. Без отвору пара билася б у кришку, і вона могла б почати деренчати, "стрибати" або навіть зіскочити. Отвір дозволяє пару виходити поступово й безпечно.

Захист від "втечі" рідини

Якщо ви хоч раз варили суп чи макарони – знаєте, як рідина може раптово "втекти" через край. Отвір у кришці знижує тиск усередині та запобігає закипанню "в нікуди".

Безпечніше зберігання

Деякі кришки мають отвір, щоб уникнути утворення вакууму при охолодженні. Коли ви ставите гарячу каструлю в холодильник, кришка без отвору може намертво "присмоктатися". З отвором цього не станеться.



Навіщо отвір на кришці каструлі / Фото Unsplash

Цікаво! У ножах також є дірки, які виконують конкретні функції.

Отвір у кришці – маленька деталь, що відповідає за велику зручність: від уникнення кипіння "через край" до безпечного зберігання їжі. Тож наступного разу, коли будете готувати борщ чи плов – згадайте, що іноді одне маленьке отвір рятує весь процес.