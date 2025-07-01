24 Канал знает, зачем в крышках есть маленькое отверстие и поделится этим секретом с вами!

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Контроль пара

Самая первая причина отверстия в крышке – это выпуск пара. Когда блюдо нагревается, вода переходит в газообразное состояние и образует давление внутри посуды. Без отверстия пар бился бы в крышку, и она могла бы начать дребезжать, "прыгать" или даже соскочить. Отверстие позволяет пару выходить постепенно и безопасно.

Защита от "утечки" жидкости

Если вы хоть раз варили суп или макароны – знаете, как жидкость может внезапно "убежать" через край. Отверстие в крышке снижает давление внутри и предотвращает закипание "в никуда".

Более безопасное хранение

Некоторые крышки имеют отверстие, чтобы избежать образования вакуума при охлаждении. Когда вы ставите горячую кастрюлю в холодильник, крышка без отверстия может намертво "присосаться". С отверстием этого не произойдет.



Зачем отверстие на крышке кастрюли / Фото Unsplash

Интересно! В ножах также есть дырки, которые выполняют конкретные функции.

Отверстие в крышке – маленькая деталь, отвечающая за большое удобство: от избежания кипения "через край" до безопасного хранения пищи. Поэтому в следующий раз, когда будете готовить борщ или плов – вспомните, что иногда одно маленькое отверстие спасает весь процесс.