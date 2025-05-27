Щойно наближається літо, усі садівники та городники шукають різноманітні способи підживити рослини, аби отримати максимально багатий урожай, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Навіщо посипати корицею город?

Якщо ви хочете збагатити землю на своєму городі різноманітними поживними речовинами, вам зовсім необов'язково купувати дорогі магазинні засоби. І на допомогу може прийти звичайний кухонний інгредієнт, який більшість людей взагалі не асоціюють з городництвом.

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Протягом століть і аматори, і професійні садівники шукають нові й нові методи підживлень, аби захистити свої рослини від негативних проявів погоди, хвороб та шкідників, та з цим усім може допомогти впоратися дрібка звичайної кориці.



Корицею можна підживлювати ґрунт / Фото Pexels

І найчастіше використовують цю запашну пряність для того, аби запобігти появі грибка на різних рослинах. Але на цьому дивовижні властивості кориці не закінчуються: вона допомагає живцям швидше вкорінюватися та може відлякувати деяких шкідників. А її протигрибкові властивості особливо корисні для загоєння хвороб у молодих саджанців.

Деякі садівники вважають навіть, що кориця підходить і як підживлення для кімнатних квітів у горщиках. Використовуйте її, якщо помітили, що на ґрунті з'являється грибок чи цвіль після надмірного поливу.

Та це не єдиний цікавий продукт, який використовують для підживлення рослин. Раніше ми вже ділилися різними застосуваннями бананової шкірки – тож викидати її точно не варто.