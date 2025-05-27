Как только приближается лето, все садоводы и огородники ищут различные способы подкормить растения, чтобы получить максимально богатый урожай, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Зачем посыпать корицей огород?

Если вы хотите обогатить землю на своем огороде разнообразными питательными веществами, вам совсем необязательно покупать дорогие магазинные средства. И на помощь может прийти обычный кухонный ингредиент, который большинство людей вообще не ассоциируют с огородничеством.

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На протяжении веков и любители, и профессиональные садоводы ищут новые и новые методы подкормок, чтобы защитить свои растения от негативных проявлений погоды, болезней и вредителей, и с этим всем может помочь справиться щепотка обычной корицы.



Корицей можно подпитывать почву / Фото Pexels

И чаще всего используют эту душистую пряность для того, чтобы предотвратить появление грибка на различных растениях. Но на этом удивительные свойства корицы не заканчиваются: она помогает черенкам быстрее укореняться и может отпугивать некоторых вредителей. А ее противогрибковые свойства особенно полезны для заживления болезней у молодых саженцев.

Некоторые садоводы считают даже, что корица подходит и как подкормка для комнатных цветов в горшках. Используйте ее, если заметили, что на почве появляется грибок или плесень после чрезмерного полива.

Но это не единственный интересный продукт, который используют для подкормки растений. Ранее мы уже делились различными применениями банановой кожуры – поэтому выбрасывать ее точно не стоит.