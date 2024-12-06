Навіщо класти губки для посуду у відсік пральної машини: хитрий лайфхак

Догляд за пральною машиною – це непросте завдання, але точно необхідне. Інакше ви можете опинитися у ситуації, коли навіть після прання одяг залишається досить брудним.

Кухонні губки для миття посуду, на диво, можна використовувати не тільки на кухні, повідомляє 24 Канал. Виявляється, вони будуть надзвичайно корисними під час чищення пральної машини – але не таким способом, про який ви, швидше за все, подумали.

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Навіщо класти губку у відсік пральної машини*

З часом відсік для кондиціонера та прального порошку у машинці стає досить брудним. І багатьох людей це може здивувати, адже всередину засипають безпосередньо засоби для чищення і нічого іншого.

Втім, регулярне миття цих відсіків все ж необхідне, аби якість кожного прання не страждала. Якщо у вашій машинці ці відсіки вже забруднилися, з їхнім чищенням затягувати не варто, і зробити це можна за допомогою двох кухонних губок та одного копійчаного інгредієнта, а саме оцту.



Кухонною губкою можна почистити відсіки машинки / Фото Pexels

Саме оцет найкраще може очистити весь бруд навіть із важкодоступних куточків відсіків пральної машини. На обидві губки потрібно нанести трохи оцту та покласти їх у відсіки так, аби вони добре торкалися дна. Після цього можна залити їх ще невеликою кількістю засобу, якщо вони просочилися недостатньо.

Вам навіть не потрібно терти – просто залиште губки на кілька хвилин у відсіках, і вони зроблять усю роботу. За кілька хвилин від забруднень не залишиться навіть сліду. Але після цього все ж краще дістати губки та потерти ними усі місткості у пральній машинці, аби переконатися, що вони й справді чисті.

До речі, не можна забувати про те, що чищення потребують не тільки відсіки пральної машинки, але й барабан. Зважайте, що почистити його також можна оцтом, і робити це потрібно принаймні раз на місяць. В іншому випадку всередині приладу може накопичуватися пліснява та неприємний запах, і зрештою це призведе до того, що ваша білизна буде випрана не так добре, як вам би цього хотілося.