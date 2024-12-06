Виявляється, що не вся деревина підходить для печі чи каміна, пише 24 Канал з посиланням на Gardens Illustrated. Саме тому треба знати, які ж саме дрова потрібно купляти.

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Ясен

Це дерево дає гарний жар та стійке полум’я. Ясен ідеально підходить для печі чи каміна й вважається найкращою деревиною для горіння.

Дуб

Після зрізу дуб треба висушувати понад 2 роки. Деревина є щільною, тож горить повільно, тому використовувати дуб треба з колодами, які швидко згорають.



Дуб підходить для каміна чи печі / Фото Pexels

Береза

Ця деревина підходить для каміна та печі однаково добре. Вона дає добре тепло, хоч і швидко горить. Найкраще палити її разом з в’язом та дубом.

Бук

Через високий вміст води в буці, перед спалюванням його треба добре висушити. Найкраще буде потримати його роки 3, аж тоді додавати в піч чи камін для горіння.

Вишня

Це фруктове дерево повільно горить, однак має чудову тепловіддачу й віддає гарний аромат. Кору вишні можна використовувати як природний розпалювач для каміна та вогню.