Оказывается, что не вся древесина подходит для печи или камина, пишет 24 Канал со ссылкой на Gardens Illustrated. Именно поэтому надо знать, какие же именно дрова нужно покупать.

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Ясень

Это дерево дает хороший жар и устойчивое пламя. Ясень идеально подходит для печи или камина и считается лучшей древесиной для горения.

Дуб

После среза дуб надо высушивать более 2 лет. Древесина является плотной, поэтому горит медленно, поэтому использовать дуб надо с бревнами, которые быстро сгорают.



Дуб подходит для камина или печи / Фото Pexels

Береза

Эта древесина подходит для камина и печи одинаково хорошо. Она дает хорошее тепло, хоть и быстро горит. Лучше всего жечь ее вместе с вязом и дубом.

Бук

Из-за высокого содержания воды в буке, перед сжиганием его надо хорошо высушить. Лучше всего будет подержать его года 3, только тогда добавлять в печь или камин для горения.

Вишня

Это фруктовое дерево медленно горит, однако имеет прекрасную теплоотдачу и отдает хороший аромат. Кору вишни можно использовать как естественный разжигатель для камина и огня.