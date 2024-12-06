Зачем класть губки для посуды в отсек стиральной машины: хитрый лайфхак

Уход за стиральной машиной это непростая задача, но точно необходимая. Иначе вы можете оказаться в ситуации, когда даже после стирки одежда остается достаточно грязной.

Кухонные губки для мытья посуды, на удивление, можно использовать не только на кухне, сообщает 24 Канал. Оказывается, они будут чрезвычайно полезными во время чистки стиральной машины – но не таким способом, о котором вы, скорее всего, подумали.

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Зачем класть губку в отсек стиральной машины*

Со временем отсек для кондиционера и стирального порошка в машинке становится достаточно грязным. И многих людей это может удивить, ведь внутрь засыпают непосредственно средства для чистки и ничего другого.

Впрочем, регулярное мытье этих отсеков все же необходимо, чтобы качество каждой стирки не страдало. Если в вашей машинке эти отсеки уже загрязнились, с их чисткой затягивать не стоит, и сделать это можно с помощью двух кухонных губок и одного копеечного ингредиента, а именно уксуса.



Кухонной губкой можно почистить отсеки машинки / Фото Pexels

Именно уксус лучше всего может очистить всю грязь даже из труднодоступных уголков отсеков стиральной машины. На обе губки нужно нанести немного уксуса и положить их в отсеки так, чтобы они хорошо касались дна. После этого можно залить их еще небольшим количеством средства, если они пропитались недостаточно.

Вам даже не нужно тереть – просто оставьте губки на несколько минут в отсеках, и они сделают всю работу. За несколько минут от загрязнений не останется даже следа. Но после этого все же лучше достать губки и потереть ими все емкости в стиральной машинке, чтобы убедиться, что они действительно чистые.

Кстати, нельзя забывать о том, что чистки требуют не только отсеки стиральной машинки, но и барабан. Учитывайте, что почистить его также можно уксусом, и делать это нужно по крайней мере раз в месяц. В противном случае внутри прибора может накапливаться плесень и неприятный запах, и в конце концов это приведет к тому, что ваше белье будет выстирано не так хорошо, как вам бы этого хотелось.