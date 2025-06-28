Покладіть під ліжко цю кухонну дрібничку: захистить дім від злого ока

Пращури вірили, що оселя має бути захищена не тільки дверима та замками, але й оберегами, що відверне недоброзичливців та заздрісників.

Здавна предки вважали, що звичайнісінька сіль – це те, що може захистити оселю, і вона вважалася надзвичайно потужним оберегом, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Втім, для того, аби вона працювала, як слід, потрібно покласти її у правильному місці.

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Навіщо класти сіль під ліжко?

Сіль, як вірять езотерики, може захистити людину від "лихого ока". Також вважалося, що саме солі боїться уся нечисть, і якщо вона є неподалік від людини, тоді до неї не наблизяться.

Для того, аби уберегтися від пристріту та негативу, під ліжко обов'язково ставили блюдце з сіллю. Найкраще робити це на молодий місяць, а потім замінювати щомісяця. Сіль, що лежала у вас під ліжком, використовувати у кулінарії не можна – вона вже "заражена" негативом і лихою енергією.

Тож її потрібно позбутися, і найкраще зробити це, зливши її у протічну воду – під кран чи у найближчу річку.

Окрім того, сіль також може притягнути гроші в дім. Для того, аби зробити з неї фінансовий талісман, сіль потрібно помістити у полотняний мішечок та покласти під подушку.

До речі, раніше ми вже розповідали, чому не можна стукати по столу – не всі знають про справжнє значення цієї прикмети.



Сіль може захистити від лиха / Фото Pexels

Які є обереги від лихого ока?

Сіль – це не єдина річ, яку можна помістити під ліжко, аби захистити себе від лиха. Також часто використовували й інші предмети.