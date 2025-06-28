Положите под кровать эту кухонную безделушку: защитит дом от дурного глаза

Предки верили, что дом должен быть защищен не только дверью и замками, но и оберегами, что отвлечет недоброжелателей и завистников.

Издавна предки считали, что самая обычная соль – это то, что может защитить дом, и она считалась чрезвычайно мощным оберегом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Впрочем, для того, чтобы она работала, как следует, нужно положить ее в правильном месте.

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Зачем класть соль под кровать?

Соль, как верят эзотерики, может защитить человека от "дурного глаза". Также считалось, что именно соли боится вся нечисть, и если она есть неподалеку от человека, тогда к нему не приблизятся.

Для того, чтобы уберечься от сглаза и негатива, под кровать обязательно ставили блюдце с солью. Лучше всего делать это на молодой месяц, а потом заменять ежемесячно. Соль, что лежала у вас под кроватью, использовать в кулинарии нельзя – она уже "заражена" негативом и плохой энергией.

Поэтому от нее нужно избавиться, и лучше всего сделать это, слив ее в проточную воду – под кран или в ближайшую реку.

Кроме того, соль также может привлечь деньги в дом. Для того, чтобы сделать из нее финансовый талисман, соль нужно поместить в полотняный мешочек и положить под подушку.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, почему нельзя стучать по столу – не все знают об истинном значении этой приметы.



Соль может защитить от беды / Фото Pexels

Какие есть обереги от дурного глаза?

Соль – это не единственная вещь, которую можно поместить под кровать, чтобы защитить себя от беды. Также часто использовали и другие предметы.