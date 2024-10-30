Якщо ви вдома маєте дерев'яну підлогу, тоді звичайний волоський горіх може стати у пригоді в будь-якому ремонті. Він може і повернути блиск поверхні, і видалити подряпини. А ось як його використати, розповідають Поради 24.
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Навіщо втирати горіх у підлогу
Виявляється, волоські горіхи можуть бути хитрим, проте ефективним методом для видалення подряпин із дерев'яних поверхонь. Ви можете використати несподівано простий метод у себе вдома без особливих зусиль.
Якщо на підлозі чи ламінаті залишилися подряпини, вам потрібно почистити волоський горіх та сильно втерти його у пошкодження на деревині. Ви будете здивовані результатом – подряпина стане майже непомітною, а будь-які сколи зрівняються у кольорі з рештою дерева.
Горіх допомагає прибрати подряпини / Фото Pexels
Також ви можете застосовувати цей метод і на інших дерев'яних предметах у домі – наприклад, на меблях. Поверхні матимуть новий і привабливий вигляд, і для цього не доведеться витратити ані копійки!
Трюк працює через те, що у волоських горіхах є натуральна олія, яка потрапляє у подряпину та перефарбовує її. Окрім того, м'якоть горіха потрапляє у заглиблення та заповнює його, і це робить пошкодження не такими помітними.
Інші способи прибрати подряпини на дереві
Якщо метод з горіхом раптом не спрацює, ви можете скористатися ще кількома доступними та простими варіантами.
- Поліроль. Цей рідкий засіб потрібно розвести у воді згідно з інструкцією та помити цим розчином підлогу. Це допоможе оновити ламінат та захистити його від інших пошкоджень.
- Оливкова олія. Вона добре підходить для маскування невеликих пошкоджень. Але перед її застосуванням потрібно ретельно вимити підлогу водою та милом, а потім насухо витерти. Для видалення подряпин потрібно з силою втирати олію кілька хвилин.
- Лак для нігтів. Цей підручний засіб може бути дуже корисним, якщо потрібно приховати поодинокі подряпини на ламінаті. Але працювати з ним потрібно дуже обережно, аби остаточно не зруйнувати покриття.