Якщо ви вдома маєте дерев'яну підлогу, тоді звичайний волоський горіх може стати у пригоді в будь-якому ремонті. Він може і повернути блиск поверхні, і видалити подряпини. А ось як його використати, розповідають Поради 24.

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Навіщо втирати горіх у підлогу

Виявляється, волоські горіхи можуть бути хитрим, проте ефективним методом для видалення подряпин із дерев'яних поверхонь. Ви можете використати несподівано простий метод у себе вдома без особливих зусиль.

Якщо на підлозі чи ламінаті залишилися подряпини, вам потрібно почистити волоський горіх та сильно втерти його у пошкодження на деревині. Ви будете здивовані результатом – подряпина стане майже непомітною, а будь-які сколи зрівняються у кольорі з рештою дерева.



Горіх допомагає прибрати подряпини / Фото Pexels

Також ви можете застосовувати цей метод і на інших дерев'яних предметах у домі – наприклад, на меблях. Поверхні матимуть новий і привабливий вигляд, і для цього не доведеться витратити ані копійки!

Трюк працює через те, що у волоських горіхах є натуральна олія, яка потрапляє у подряпину та перефарбовує її. Окрім того, м'якоть горіха потрапляє у заглиблення та заповнює його, і це робить пошкодження не такими помітними.

Інші способи прибрати подряпини на дереві

Якщо метод з горіхом раптом не спрацює, ви можете скористатися ще кількома доступними та простими варіантами.