Если вы дома есть деревянный пол, тогда обычный грецкий орех может пригодиться в любом ремонте. Он может и вернуть блеск поверхности, и удалить царапины. А вот как его использовать, рассказывают Porady 24.

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Зачем втирать орех в пол

Оказывается, грецкие орехи могут быть хитрым, однако эффективным методом для удаления царапин с деревянных поверхностей. Вы можете использовать неожиданно простой метод у себя дома без особых усилий.

Если на полу или ламинате остались царапины, вам нужно почистить грецкий орех и сильно втереть его в повреждения на древесине. Вы будете удивлены результатом – царапина станет почти незаметной, а любые сколы сравняются в цвете с остальным деревом.



Орех помогает убрать царапины / Фото Pexels

Также вы можете применять этот метод и на других деревянных предметах в доме – например, на мебели. Поверхности будут иметь новый и привлекательный вид, и для этого не придется потратить ни копейки!

Трюк работает из-за того, что в грецких орехах есть натуральное масло, которое попадает в царапину и перекрашивает ее. Кроме того, мякоть ореха попадает в углубление и заполняет его, и это делает повреждения не такими заметными.

Другие способы убрать царапины на дереве

Если метод с орехом вдруг не сработает, вы можете воспользоваться еще несколькими доступными и простыми вариантами.