Навіщо заморожувати цибулю: хитрість, про яку знають одиниці

Цибуля – це дуже популярний коренеплід, що використовується у безлічі страв. Але навіщо її заморожувати, знають далеко не всі.

Цибуля недарма вважається дуже корисним овочем – в ній містяться і ефірні олії, і вітаміни, і білки, і навіть каротин, протеїн та вуглеводи, повідомляє 24 Канал. Та все це супроводжується одним недоліком – під час нарізання її дуже складно втриматися від сліз.

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Навіщо заморожувати цибулю?

Досвідчені господині завжди тримають кілька цибулин у морозильній камері. А дістають їх якраз перед тим, як готувати чергову смачну страву. І попри те, що на перший погляд така дія може здатися мало не абсурдною, цей елементарний лайфхак може значно спростити життя.

Виявляється, що якщо "охолодити" цибулю до певної температури, леткі сполуки у ній припиняють виділятися. А саме вони відповідальні за те, що ви плачете під час нарізання коренеплоду.

І, що найкраще, навіть не потрібно зберігати цибулю в морозилці весь час – достатньо буде покласти овоч туди за кільканадцять хвилин до того, як збираєтеся його різати – цього часу вже буде достатньо для того, аби не плакати під час процесу. Втім, для салатів краще цей метод не використовувати – бо заморожена цибуля точно не смакуватиме так добре, як свіжа.



Цибулю можна легко заморозити / Фото Pexels

А ось якщо цибулю плануєте підсмажити, тоді можна сміливо попередньо її заморозити, адже ніхто й не помітить, що цибуля злегка втратила колір та стала водянистішою.

Та це не єдиний метод, що допоможе утриматися від сліз. Якщо заморожувати цибулю ви не хочете, можете скористатися іншим лайфхаком: