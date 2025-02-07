Зачем замораживать лук: хитрость, о которой знают единицы

Лук – это очень популярный корнеплод, используемый во множестве блюд. Но зачем его замораживать, знают далеко не все.

Лук недаром считается очень полезным овощем – в нем содержатся и эфирные масла, и витамины, и белки, и даже каротин, протеин и углеводы, сообщает 24 Канал. И все это сопровождается одним недостатком – во время нарезания ее очень сложно удержаться от слез.

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Зачем замораживать лук?

Опытные хозяйки всегда держат несколько луковиц в морозильной камере. А достают их как раз перед тем, как готовить очередное вкусное блюдо. И несмотря на то, что на первый взгляд такое действие может показаться чуть ли не абсурдным, этот элементарный лайфхак может значительно упростить жизнь.

Оказывается, что если "охладить" лук до определенной температуры, летучие соединения в нем прекращают выделяться. А именно они ответственны за то, что вы плачете во время нарезания корнеплода.

И, что лучше всего, даже не нужно хранить лук в морозилке все время – достаточно будет положить овощ туда за несколько минут до того, как собираетесь его резать – этого времени уже будет достаточно для того, чтобы не плакать во время процесса. Впрочем, для салатов лучше этот метод не использовать – потому что замороженный лук точно не будет так хорошо, как свежий.



Лук можно легко заморозить / Фото Pexels

А вот если лук планируете поджарить, тогда можно смело предварительно его заморозить, ведь никто и не заметит, что лук слегка потерял цвет и стал более водянистым.

Но это не единственный метод, что поможет удержаться от слез. Если замораживать лук вы не хотите, можете воспользоваться другим лайфхаком: