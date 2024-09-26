Навіщо знімати пінку з варення: відповідь, яку треба знати всім

Наприкінці літа та на початку осені господині роблять різноманітні варення на осінь та дуже уважно слідкують за процесом готування, не відходячи від плитки, постійно помішуючи варення. Окрім того, є ще один важливий момент – знімання пінки. Для чого це роблять та чому без цієї маніпуляції не обійтися – читайте далі.

Піна здатна вплинути на колір варення, його консистенцію, смак й термін зберігання, пишуть Поради 24. Саме тому варто знімати пінку під час варіння варення з кількох причин.

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Зіпсує колір варення

Піна є світлішою за варення, тож якщо її не перемішати, то варення буде каламутним. Дуже помітними є домішки пінки на полуничному, персиковому чи абрикосовому варенні. Для того, щоб отримати чистий колір та однорідну масу, пінку треба прибрати.

Видалення домішок

Під час приготування варення пінка, яка утворюється на поверхні, може містити залишки фруктів, бруду, дрібні частинки або повітряні бульбашки. Це погіршує якість варення, тому її знімають для чистоти продукту. Варення без пінки навіть виглядає естетичніше та є апетитнішим.

Збільшення терміну придатності

При розкладанні варення утворюється кисень, пухирці з часом будуть лускатися, а в банці з’являться пустоти. Це призведе до розмноження бактерій та навіть плісняви. Якщо ви закручуєте варення в банки на кілька років, тоді піну треба прибрати.



Пінку на варенні треба знімати / Фото Pexels

Покращення консистенції

Пінка порушить текстуру варення, тому для того, аби воно мало рівномірну консистенцію, її треба прибирати з варення.

Чим прибрати пінку

Після закипання варення на поверхні з’являться пухирці. Одразу їх не прибирайте. Зачекайте трохи, щоб воно проварилося, а тоді піна почне збиратися по центру каструлі та по краях. Для зручності прибирайте її шумівкою, паперовим рушником чи пергаментним папером.