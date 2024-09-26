Зачем снимать пенку с варенья: ответ, который надо знать всем

В конце лета и в начале осени хозяйки делают различные варенья на осень и очень внимательно следят за процессом приготовления, не отходя от плитки, постоянно помешивая варенье. Кроме того, есть еще один важный момент – снятие пенки. Для чего это делают и почему без этой манипуляции не обойтись – читайте дальше.

Пена способна повлиять на цвет варенья, его консистенцию, вкус и срок хранения, пишут Porady 24. Именно поэтому стоит снимать пенку во время варки варенья по нескольким причинам.

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Испортит цвет варенья

Пена светлее варенья, поэтому если ее не перемешать, то варенье будет мутным. Очень заметны примеси пенки на клубничном, персиковом или абрикосовом варенье. Для того, чтобы получить чистый цвет и однородную массу, пенку надо убрать.

Удаление примесей

Во время приготовления варенья пенка, которая образуется на поверхности, может содержать остатки фруктов, грязи, мелкие частицы или воздушные пузырьки. Это ухудшает качество варенья, поэтому ее снимают для чистоты продукта. Варенье без пенки даже выглядит эстетичнее и аппетитнее.

Увеличение срока годности

При разложении варенья образуется кислород, пузырьки со временем будут лопаться, а в банке появятся пустоты. Это приведет к размножению бактерий и даже плесени. Если вы закручиваете варенье в банки на несколько лет, тогда пену надо убрать.



Пенку на варенье надо снимать / Фото Pexels

Улучшение консистенции

Пенка нарушит текстуру варенья, поэтому для того, чтобы оно имело равномерную консистенцию, ее надо убирать из варенья.

Чем убрать пенку

После закипания варенья на поверхности появятся пузырьки. Сразу их не убирайте. Подождите немного, чтобы оно проварилось, а тогда пена начнет собираться по центру кастрюли и по краям. Для удобства убирайте ее шумовкой, бумажным полотенцем или пергаментной бумагой.