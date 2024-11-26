Тепер в мережі є стільки лайфхаків, що будь-які проблеми можна вирішити всього за кілька секунд, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.
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Блогерка постійно ділиться цікавими порадами, які стосуються побуту, тож цього разу розповіла, як позбутися халепи, коли наволочка вдвічі більша за подушку.
Як заправити в маленьку подушку велику наволочку
Спочатку наволочку треба вивернути навиворіт й поставте кишенькою до низу. Тоді все гарно розрівняйте й поставте зверху подушку. Після цього треба заправити низ подушки до половини й перевернути на іншу сторону. Далі потрібно просунути руки в наволочку, схопити за кути й вивернути. Такий лайфхак ідеально підійде для ортопедичних подушок.
Лайфхак із заправленням наволочки у подушку: дивіться відео
Як часто прати постільну білизну
Більшість людей змінюють постільну білизну раз на місяць, однак так робити не варто. Прати постільну білизну треба раз на 10 днів або хоча б раз на 2 тижні. Ми проводимо в ліжку понад 7 годин щодня, пітніємо під ковдрою, тож за ці дні вона починає не зовсім приємно пахнути.
Окрім того, важливим фактором є й те, що нерегулярне прання збільшує ризик появи бактерій. За цим треба ретельно слідкувати людям, які мають алергію чи астму. Часто змінювати постільну білизну треба тим, хто спить в ліжку з домашніми улюбленцями, має звичку їсти в ліжку чи лягає спати не прийнявши душ.