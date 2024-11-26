Теперь в сети есть столько лайфхаков, что любые проблемы можно решить всего за несколько секунд, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

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Блогер постоянно делится интересными советами, которые касаются быта, поэтому на этот раз рассказала, как избавиться от неприятности, когда наволочка вдвое больше подушки.

Как заправить в маленькую подушку большую наволочку

Сначала наволочку надо вывернуть наизнанку и поставьте карманом вниз. Тогда все хорошо разровняйте и поставьте сверху подушку. После этого надо заправить низ подушки до половины и перевернуть на другую сторону. Далее нужно просунуть руки в наволочку, схватить за углы и вывернуть. Такой лайфхак идеально подойдет для ортопедических подушек.

Лайфхак с заправкой наволочки в подушку: смотрите видео

Как часто стирать постельное белье

Большинство людей меняют постельное белье раз в месяц, однако так делать не стоит. Стирать постельное белье надо раз в 10 дней или хотя бы раз в 2 недели. Мы проводим в постели более 7 часов ежедневно, потеем под одеялом, поэтому за эти дни оно начинает не совсем приятно пахнуть.

Кроме того, важным фактором является и то, что нерегулярная стирка увеличивает риск появления бактерий. За этим надо тщательно следить людям, которые имеют аллергию или астму. Часто менять постельное белье надо тем, кто спит в постели с домашними любимцами, имеет привычку есть в постели или ложится спать не приняв душ.