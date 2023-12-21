Фільми можуть бути чудовою віддушиною для молодих батьків, адже вони можуть нагадати про те, що не тільки ви зіштовхуєтеся з деякими проблемами. Вони ж також можуть надати рішення цих проблем.

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У неї буде дитина (1988)

Цей американський фільм розповідає про молоду пару – Джейка та Крісті, які зовсім не готові до подружніх реалій Попри те, що вони мріють про ідеальне майбутнє у великому будинку, усі їхні плани змінюються, коли вони дізнаються, що Крісті матиме дитину.

"У неї буде дитина" – це один з найкращих фільмів про батьківство, який у гумористичній і комедійній манері розповідає про справжні проблеми, з якими зіштовхуються пари під час планування сім'ї.

Трошки вагітна (2007)

Ця романтична комедія розповідає про Елісон Скотт та Бена Стоуна, які одного вечора зустрічаються в барі та разом повертаються додому. Між ними зав'язується короткий роман, і зрештою Елісон дізнається, що вагітна, та вирішує залишити дитину.

Пара намагається налагодити стосунки і досягає успіху протягом деякого часу. Та проблеми накопичуються, як снігова куля, і Бен не до кінця відданий ідеї батьківства.

Фільм розповідає про складні стосунки дорослих людей, проте робить це із гумором та витонченістю.

Трейлер фільму "Трошки вагітна" / відео з YouTube

Десь (2010)

Фільм розповідає про кінозірку Джонні Марко, який стає все більш відомим. Він знімається у фільмах, відвідує церемонії та отримує нагороди, проте поза роботою тільки гуляє і п'є, але більшість часу проводить наодинці.

Та зовсім неочікувано до нього приїздить його 11-річна донька, про існування якої він навіть не здогадувався, і ця подія повністю змінює його життя.

Трейлер фільму "Десь" / Відео з YouTube

У гонитві за щастям (2006)

Цей фільм – біографічний, і у його основі лежать реальні події з життя біржового брокера, якого зіграв Вілл Сміт. Кріс Гарднер, якого він грає – батько-одинак, що виховує п'ятирічного сина. Він щосили прагне виростити дитину щасливою, проте йому важко заробляти достатньо грошей, тож їх виселяють.

І навіть опинившись на вулиці, Кріс присягається собі, що виростить сина.

Мачуха (1998)

Історія у фільмі "Мачуха" розповідає про розлучену пару – Люка та Джекі Гаррісон. Попри розлучення, вони залишаються близькими та разом виховують спільних дітей, водночас представляючи їм нову партнерку Люка – Ізабель, яку грає Джулія Робертс.

І поки діти змиряються з Ізабель, Джекі таємно бореться із раком. Цей фільм – це вишукана історія, що гостро розповідає про реальні проблеми батьківства.