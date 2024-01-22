Десятиліття від 20 до 30 років – найвирішальніше в житті кожної людини. За цей час стається багато злетів та падінь, ми вчимося на своїх помилках, змінюємося, жаліємо про втрачені можливості чи радіємо про досягнення.

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Цей час є дуже важливим, щоб зрозуміти, хто ви є, ким хочете бути і що вам потрібно від цього життя. Це унікальний період трансформації, тому радимо вам кілька книг, які варто прочитати в 20-річному віці.

"Купи собі той довбаний букет", Тара Шустер

Ми можемо відчувати заздрість до успішних людей чи знаменитостей, бажати такого ж собі, як у них, але варто пам’ятати, що не все так просто, як вам здається на перший погляд. Тара Шустер розповідає в книзі свою історію, коли в 20-річному віці досягнула слави на посаді топ-менеджера на телебаченні.

Попри те, що її життя виглядало гламурним, вона страждала від сильної тривоги та депресії. Її книга розповідає про те, як прийняти себе такими, як ми є, керувати емоціями, зміцнювати впевненість в собі та ставитися до себе з любов’ю.



Книги, які варто прочитати в 20 років / Фото Книгарня Є

"Визначні роки. Від 20 до 30", Мег Джей

Назва цієї книги говорить сама за себе. Цей бестселер спрямований на те, аби якомога більше зробити в теперішньому. Проміжок часу між 20-річчям та 30-річчям є дуже важливим. Саме тому цьому часу треба приділяти занадто багато уваги. Авторка розповідає у книзі, чому наші цілі в цей період є настільки важливими і можуть визначити наше подальше життя.



Книги, які варто прочитати в 20 років / Фото Yakaboo

"Сила звички", Чарльз Дахіг

Спробуйте змінити своє життя, викорінюючи шкідливі звички ще в зародку. Формуйте нові звички і ви помітите, як ваше життя кардинально зміниться. Автор вчить людей досягати реальних змін, налаштовувати себе на успіх та розкривати високий потенціал.



Книги, які варто прочитати в 20 років / Фото Yakaboo