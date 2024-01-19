Книги про сильні почуття, такі глибокі, що окриляють, можуть надихнути та просто принести задоволення. 24 Канал підібрав кілька неймовірних романів, що ви зможете прочитати за вечір.

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Випадкові наречені

Сестри-близнючки Олів та Емілія можуть бути схожими, як дві краплі води, проте вдача у них зовсім різна. Олів нещасна і в коханні, і не змогла досягти кар'єрного успіху, а у Емілії все навпаки – вона вийшла заміж за свого коханого, але за весілля не платила ні копійки, адже усе покрили виграші в інтернет-конкурсах.

Втім, весілля довелося перервати через несподівану подію, яка оминула тільки Олів та Ітана – друга нареченого. І тепер саме вони, а не молодята, летять у вже оплачену відпустку на Гаваях. Та чи не зіпсують усе їхні неприязні почуття одне до одного?

Така, як ти

Дванадцятий будинок та П'ятій авеню, що у Нью-Йорку, такий самісінький, як і усі інші. Але старовинний ліфт зберігає більше таємниць, ніж ви можете уявити. І одного расу Санджай піднімається цим ліфтом і зовсім несподівано для себе зустрічає Хлою – дівчину, що підкорила його серце.

Тож якщо ви хочете прочитати зворушливу історію про кохання та життя, у якому не бракує несподіванок, то ця книга – саме для вас.

Квартира на двох

Двоє сусідів живуть у одній квартирі, проте вони ніколи не бачаться. Вони не перетинаються взагалі через різні графіки роботи: Тіффі працює вдень, а Леон – уночі. Та майже випадкове листування зав'язує між сусідами дружбу, яка з часом переростає у щось зовсім інше.

Та чи можливо по-справжньому закохатися у людину, яку ви ніколи не бачили? І як можна довірити незнайомцю свої таємниці?

Щасливі люди читають книжки та п'ють каву

Ця книга стала бестселером, адже змальовує історію неймовірно красиву та сумну – про молоду жінку, яка через трагедію втрачає сенс життя.

Та головна героїня роману все ж прагне знову навчитися жити, тож відкриває у собі друге дихання та навіть знаходить друге кохання. Якщо ви хочете почути історію ро самотність, надію та любов – перш за все до себе – то все це буде на сторінках роману Аньєс Мартен-Люган.

Поцілунок у Нью-Йорку

Все, чого прагнуть головні герої цієї книги – це знайти спокій у рідних домівках, проте життя не ставиться до них надто легко. Пригоди Шарлот та Ентоні розпочинаються у аеропорту, де двоє зустрілися через різні, але однаково сумні причини. І поради з книги змушують їх крок за кроком позбуватися спогадів про минуле і натомість будувати нові – разом одне з одним.

Цей роман – про пошук нового "я", зустріч із новим коханням та про магію Різдва.