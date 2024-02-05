Перед посадкою картоплі важливо врахувати, що врожайніть буде залежати від сорту, умові зростання, якості ґрунту та кліматичних умов. Також важливо забезпечити картоплі правильний догляд (систематичний полив, внесення добрива, боротьба зі шкідниками та сапання від трави).

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Найкращі сорти картоплі

Сорт картоплі Рів'єра має високу стійкість до несприятливих умов та завжди приносить врожай. При ранній посадці може вродити до 10 картоплин з одного куща, а при пізній (на початку червня) – до 7 бульб.

Схожою врожайністю наділений сорт Арізона. Він дає 8 бульб під кущем. Сорт Пікассо може вродити з одного куща аж 12 бульб, але він має розмір менший у порівнянні з Рів’єрою. Це впливає на врожайність, зменшуючи її наполовину.



Найкращі сорти картоплі / Фото Pexels

Аналонічну врожайність може забезпечити сорт картоплі Рудольф, втім картоплини вже будуть більшими за розміром. Трохи меншою буде кількість картоплин. Один кущ може дати 8 бульб.

Найпопулярнішим залишається сорт Беллароза. Цей сорт також може дати високу врожайність. А ще він має чудовий смак.

Важливо розуміти, що наведені дані є середнім значенням, а врожай на одному кущі може виявитися більшим чи навіть меншим.