Картоплю подають як гарнір на стіл чи використовують до салату. У такому випадку важливо, аби вона не переварювалася та не розпадалася. Вашу страву з картоплі ідеальною допоможе зробити один лайфхак.

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Що зробити, щоб картопля не розварювалася

Спробуйте додати у воду під час варіння дві ложки оцту 9%. Такий кулінарний лайфхак допоможе зберегти структуру картоплі та не дати їй розваритися.

Кислота взаємодіє з крохмалем в картоплі та створює захисний шар, який допомагає утримати її цілісність під час термічної обробки. У результаті картопля звариться добре, буде м’якою, але не розвареною.

Важливо не переборщити з оцтом. Якщо ви додасте більше ложок, то на картоплі може утворитися щільна плівка. Ви будете відчувати її неприємний смак при споживанні. Картопля може стати кислою та навіть отримати характерний запах. У такому випадку точність інгредієнтів відіграє важливу роль.



Завдяки оцту картопля не буде розварюватися / Фото Pexels

Якщо хочете трохи поекспериментувати на кухні, спробуйте варити картоплю без води. Якщо замінити воду на інший інгредієнт, гарнір вийде дуже кремовим і ніжним, набагато кращими, ніж той, що готується на воді. Увесь секрет – в одному інгредієнті. Про нього читайте в нашому матеріалі.