Тримати у голові величезну кількість рецептів дуже складно, і кожного разу доводиться шукати, як готувати гречку, а поради часто відрізняються. Що ж, тепер ви точно будете знати, як варити цю смачну і поживну крупу.

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Як правильно варити гречку

Гречка – це не тільки смачний, але і надзвичайно корисний гарнір, який може принести вашому організму чимало корисних речовин, а також підходить до більшості страв – і риби, і м'яса, і птиці. До того ж гречку також можна додавати до супів, готувати з неї млинці та гречаники.

Перед тим, як братися за приготування, потрібно як слід підготувати гречану крупу. Якщо ж ви впевнені у її якості, зайвий раз перебирати і промивати її не потрібно. А якщо ж ви можете неозброєним оком помітити у ній лушпиння чи пил, гречку варто промити. Окрім звичайної чи смаженої, існує ще зелена гречка.

Така крупа навіть більш корисна, але рецепт її приготування трохи відрізняється – після варіння її потрібно довше настоювати. Зелена гречка не проходить деякі етапи обробки, тому вважається найкориснішою за кількістю поживних речовин.

Отож, коли ви перевірили, що крупа чиста, настав час її варити. Якщо у вас є достатньо часу, ви можете обсмажити суху крупу кілька хвилин на пательні. Після цього всипте у каструлю склянку гречки.

Заливати цю кількість крупи потрібно двома склянками води. Для густої каші ви можете взяти десь на пів склянки більше води. Майте на увазі, що гречка після варіння збільшиться десь вдвічі, тож підберіть правильний розмір каструлі.

Вам потрібно відразу ж посолити воду і тільки після цього ввімкнути вогонь. Доведіть воду до кипіння, а потім зменште вогонь та варіть гречку ще 15 – 20 хвилин. Під час варіння її не потрібно розмішувати лопаткою чи ложкою.

Коли гречка вже провариться 20 хвилин на середньому вогні, вам потрібно зняти каструлю з плити та залишити її настоюватися під кришкою. За 10 хвилин гречка встигне увібрати усю рідину. Після цього ви можете додати до своєї каші шматок вершкового масла.



Гречку не треба мішати під час варіння / Фото Pexels

Як приготувати гречку без варіння

Так, виявляється, гречку необов'язково варити. Якщо зранку чи звечора у вас немає достатньо часу для того, щоб стояти над гречкою, ви можете приготувати її заздалегідь. Зробити це дуже просто.

Для цього вам потрібно необхідну кількість крупи всипати у каструлю чи скляний контейнер із кришкою після цього залийте гречку окропом та вкутайте у плед. Залиште крупу на годну.

Або ж ви можете залити гречку на ніч кефіром, а на ранок ви вже будете мати поживний і низькокалорійний сніданок.