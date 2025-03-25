Буде багатий урожай: 5 сортів цибулі, які обожнюють дачники

Розпочинається посівний сезон, тому дачники вже починають обирати для себе найкращі сорти овочів для посадки. Важливо обирати такі сорти цибулі, які зможуть довше простояти й довго зберігатися.

Городники рекомендують віддавати перевагу сортам, які можна вирощувати в різних кліматичних умовах, які зможуть гарантувати урожай навіть при нестабільній погоді, пише 24 Канал.

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Дачники виділили кілька найкращих сортів, які родять великі овочі й мають гарний смак.

Кролл

Цей сорт дозріває навесні й швидко виростає, тому урожай можна очікувати вже через місяць після посадки.

Штуттгартен Різен

Сорт цієї цибулі є одним із найпопулярніших у світі. Він теж відзначається раннім терміном дозрівання. Урожай можна збирати вже через 90 днів після посіву. Цибулини мають масу до 150 грамів й можуть зберігатися 6 місяців без втрати смакових якостей.



Сорти цибулі, які довго зберігаються й мають відмінний смак / Фото Pexels

Прашка

Насіння цього сорту висівають в ґрунт у квітні, а збирати урожай вже можна з травня по листопад. Цибуля має м’який смак та особливість в тому, що може зимувати прямо у землі.

Кармен

Цей сорт червоної цибулі має середній термін дозрівання. Овочі мають бордове забарвлення та напівгострий смак. Середня маса овочів становить 100 грамів. Дачники радять цю цибулю для термічної обробки та салатів. Зберігається така цибуля впродовж 5 місяців.

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Сноуболл

Білий сорт цибулі дозріває вже через 100 днів. Вага цибулини має приблизно 90 – 110 грамів. Овоч вирізняється характерним ніжним й трішки солодким смаком. Добре таку цибулю вживати у свіжому вигляді та для приготування соусів. У середньому така цибуля може простояти до 4 місяців.