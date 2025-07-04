Рахунок за світло можна зменшити майже наполовину: змініть це налаштування у пралці

Пранням одягу доводиться займатися щотижня – і рахунки за електроенергію можуть суттєво збільшитися тільки через роботу пральної машини. Втім, є один режим, який допоможе суттєво заощадити гроші.

Пральна машина має безліч режимів і застосувань, і більшість людей, що регулярно використовують цей прилад, знають тільки про невелику їхню частку – а тому переплачують на 40% за електроенергію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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За якої температури прати одяг у машинці?

Прання одягу може забирати чимало електроенергії – і для того, аби трохи заощадити на рахунках, потрібно розібратися, які режими використовувати. І двічі думати перед тим, як запускати звичайну програму прання на своїй пралці.

Зазвичай максимальна температура у пральній машині – це 90 градусів, і використовувати її не варто майже у жодному випадку. Така гаряча вода, звісно, допоможе позбутися дуже складних ускладнень, але водночас є дуже шкідливою для одягу. Якщо ви будете використовувати її надто часто, дуже швидко одяг зіпсується і вам доведеться його замінити.



Прання одягу у машинці може споживати багато енергії / Фото Pexels

60 градусів – це більш прийнятна температура, але і її радять використовувати тільки у випадку, якщо ви хворієте і думаєте, що на одяг можуть потрапити віруси. Наступна за популярністю температура для прання – це 40 градусів. Зазвичай її використовують для звичайного прання, але вона використовує дуже багато електроенергії для нагрівання води, і через це ви суттєво переплачуєте.

До речі, раніше ми розповідали, як розгладити постільну білизну після прання без праски – цей елементарний метод займає всього 2 хвилини.

Натомість ідеальним рішенням експерти вважають прання вашого гардероба за температури у 30 градусів – це допомагає і відіпрати усі можливі плями, і зберегти гроші.

Ви можете бути здивовані, та перехід від 40 до 30 градусів заощаджує практично 40% енергії, адже найбільше електрики витрачається саме на нагрівання води. Втім, якщо ви завжди будете використовувати температуру у 30 градусів, потрібно подбати про придбання відповідного мийного засобу, який добре розчинятиметься у теплій, а не гарячій воді.