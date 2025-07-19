На що карась найкраще клює: рибалки розповіли про найкращі наживки

Досвідчені рибалки кажуть, що влітку карась не завжди хоче ловитись. У тих прогрітих водоймах, де стоїть вода, можна годину ловити рибу й таки нічого не вловити. А от на озері з течією риба здатна хапати черв’яків й добре ловитися.

Для того, щоб риболовля вдалася, треба знати кілька секретів, які допомагають карасю краще клювати, пише 24 Канал з посиланням на "Вікна".

Читайте також Цими грошима милостиню подавати не можна: притягнете біду

На які наживки клює карась влітку?

Карась після дощу чи різкого падіння тиску втрачає апетит, а в теплі дні стає активним. У цей час він добре реагує на наживку, бо починає шукати їжу. Влітку рибина добре клює на наживку рослинного чи тваринного походження.

Черв’яки – працює завжди;

Опариш – найкраще підходить активному карасю;

Кукурудза – може бути консервована чи запарена;

Перловка – підходить варена, ароматизована, дуже приваблює велику рибу;

Тісто з ароматизатором – повинне бути м’яким, солодким та пружним;

М’якушка з хлібом – може бути білий хліб чи булка, з медом чи маслом.



Найкращі наживки для карасів / Фото Pexels

Прикормки для карася на липень і серпень

З прикормкою завжди важко вгадати, тому при собі варто мати кілька типів наживки, оскільки в різні дні риба може по-різному реагувати на різні корми. Рибалки розповіли про кілька найкращих варіантів прикормів, на які клює карась влітку.

Перловка – варена, з ваніллю, медом чи анісом;

Панірувальні сухарі – треба додавати до основної суміші;

Кукурудзяна крупа – підходить варена чи запарена, часто змішується з сухарями;

Печиво, бісквіт – найкраще підходить подрібнене солодке печиво в суміші з кашами.

Будьте обережними, оскільки карасі дуже реагують на різні звуки, тому варто сидіти тихо й нерухомо, щоб риболовля справді принесла задоволення.

І пам’ятай: карась одразу реагує на звук човна, брязкіт відра чи навіть гучне слово. Тож іноді краще сидіти нерухомо й чекати — тоді риболовля принесе тобі справжнє задоволення і відмінний результат.