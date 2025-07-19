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Porady Твой досуг На что карась лучше всего клюет: рыбаки рассказали о лучших наживках
19 июля, 23:45
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На что карась лучше всего клюет: рыбаки рассказали о лучших наживках

Юлия Турелык
Основні тези
  • Карась летом хорошо клюет на наживки растительного и животного происхождения, такие как черви, опарыши, кукуруза, перловка, тесто с ароматизатором и мякиш с хлебом.
  • Для успешной рыбалки важно иметь несколько типов наживки, поскольку в разные дни карась может по-разному реагировать на различные корма, такие как перловка, панировочные сухари, кукурузная крупа и измельченное печенье.

Опытные рыбаки говорят, что летом карась не всегда хочет ловиться. В тех прогретых водоемах, где стоит вода, можно час ловить рыбу и таки ничего не поймать. А вот на озере с течением рыба способна хватать червей и хорошо ловиться.

Для того, чтобы рыбалка удалась, надо знать несколько секретов, которые помогают карасю лучше клевать, пишет 24 Канал со ссылкой на "Окна".

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На какие наживки клюет карась летом?

Карась после дождя или резкого падения давления теряет аппетит, а в теплые дни становится активным. В это время он хорошо реагирует на наживку, потому что начинает искать пищу. Летом рыба хорошо клюет на наживку растительного или животного происхождения.

  • Черви – работает всегда;
  • Опарыш – лучше всего подходит активному карасю;
  • Кукуруза – может быть консервированная или запаренная;
  • Перловка – подходит вареная, ароматизированная, очень привлекает крупную рыбу;
  • Тесто с ароматизатором – должно быть мягким, сладким и упругим;
  • Мякиш с хлебом – может быть белый хлеб или булка, с медом или маслом.


Лучшие наживки для карасей / Фото Pexels

Прикормки для карася на июль и август

С прикормкой всегда трудно угадать, поэтому при себе стоит иметь несколько типов наживки, поскольку в разные дни рыба может по-разному реагировать на различные корма. Рыбаки рассказали о нескольких лучших вариантов прикормок, на которые клюет карась летом.

  • Перловка – вареная, с ванилью, медом или анисом;
  • Панировочные сухари – надо добавлять к основной смеси;
  • Кукурузная крупа – подходит вареная или запаренная, часто смешивается с сухарями;
  • Печенье, бисквит – лучше всего подходит измельченное сладкое печенье в смеси с кашами.

Будьте осторожны, поскольку караси очень реагируют на различные звуки, поэтому стоит сидеть тихо и неподвижно, чтобы рыбалка действительно принесла удовольствие.

И помни: карась сразу реагирует на звук лодки, лязг ведра или даже громкое слово. Поэтому иногда лучше сидеть неподвижно и ждать - тогда рыбалка принесет тебе настоящее удовольствие и отличный результат.