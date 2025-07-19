На что карась лучше всего клюет: рыбаки рассказали о лучших наживках

Опытные рыбаки говорят, что летом карась не всегда хочет ловиться. В тех прогретых водоемах, где стоит вода, можно час ловить рыбу и таки ничего не поймать. А вот на озере с течением рыба способна хватать червей и хорошо ловиться.

Для того, чтобы рыбалка удалась, надо знать несколько секретов, которые помогают карасю лучше клевать, пишет 24 Канал со ссылкой на "Окна".

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На какие наживки клюет карась летом?

Карась после дождя или резкого падения давления теряет аппетит, а в теплые дни становится активным. В это время он хорошо реагирует на наживку, потому что начинает искать пищу. Летом рыба хорошо клюет на наживку растительного или животного происхождения.

Черви – работает всегда;

Опарыш – лучше всего подходит активному карасю;

Кукуруза – может быть консервированная или запаренная;

Перловка – подходит вареная, ароматизированная, очень привлекает крупную рыбу;

Тесто с ароматизатором – должно быть мягким, сладким и упругим;

Мякиш с хлебом – может быть белый хлеб или булка, с медом или маслом.



Лучшие наживки для карасей / Фото Pexels

Прикормки для карася на июль и август

С прикормкой всегда трудно угадать, поэтому при себе стоит иметь несколько типов наживки, поскольку в разные дни рыба может по-разному реагировать на различные корма. Рыбаки рассказали о нескольких лучших вариантов прикормок, на которые клюет карась летом.

Перловка – вареная, с ванилью, медом или анисом;

Панировочные сухари – надо добавлять к основной смеси;

Кукурузная крупа – подходит вареная или запаренная, часто смешивается с сухарями;

Печенье, бисквит – лучше всего подходит измельченное сладкое печенье в смеси с кашами.

Будьте осторожны, поскольку караси очень реагируют на различные звуки, поэтому стоит сидеть тихо и неподвижно, чтобы рыбалка действительно принесла удовольствие.

И помни: карась сразу реагирует на звук лодки, лязг ведра или даже громкое слово. Поэтому иногда лучше сидеть неподвижно и ждать - тогда рыбалка принесет тебе настоящее удовольствие и отличный результат.