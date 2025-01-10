Де треба зберігати картоплю – в погребі чи холодильнику: відповідь здивує

Взимку дуже важливо правильно зберігати картоплю, щоб вона простояла до весни й не почала проростати. Втім, чимало людей зберігають цей популярний овоч неправильно.

Щоб картопля була свіжою впродовж багатьох місяців, треба знати один простий секрет, пише 24 Канал з посиланням на Express. Як правило, картопля може довго зберігатися, але все ж таки треба вжити певних правил, щоб вона не почала морщитися й псуватися швидше терміну.

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Де треба зберігати картоплю

На кухні картоплю зберігати не рекомендовано, оскільки в цьому місці є часті перепади температур, особливо під час приготування їжі, коли все парує й температура підвищується.

Тому більшість людей зберігають її в ящику в темному й прохолодному місці. Ви могли й не здогадуватися, однак фахівці дійшли висновку, що тримати картоплю найкраще в холодильнику. У холоді вона простоїть свіжою втричі довше.

Це досить цікавий момент, оскільки впродовж багатьох років всі застерігали від зберігання картоплі в холодильнику, наголошуючи на те, що коренеплоди позеленіють й зіпсуються. Також картоплю не радили зберігати в холодильнику через ймовірність перетворення крохмалю в цукор. Після цього картопля могла набути неприродного солодкого присмаку.



Картоплю варто зберігати в холодильнику / Фото Pexels

Тепер Агентство харчових стандартів (FSA) зазначає, що холодильник таки вважається найоптимальнішим місцем для зберігання картоплі. Зберігати картоплю в холодильнику треба при температурі нижче 5 градусів.

Треба запам’ятати, що картоплю бажано тримати подалі від цибулі та часнику, оскільки ці овочі стимулюють проростання бульб. Якщо ж у холодильнику мало місця, а картоплі ви придбали багато, тоді її краще тримати на заскленому балконі, де температура в рази нижча, ніж в погребі.