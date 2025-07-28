Навіщо проколювати помідори: секретний прийом, який знають одиниці

Не завжди помідори дозрівають вчасно. Навіть у серпні, коли вже увесь урожай зібрано, на деяких кущах можуть бути помітними зелені томати. Дачники вже давно знають один секрет, який допоможе пришвидшити процес дозрівання.

Етилен є природним гормоном стиглості, виробництво якого ми можемо самостійно стимулювати, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідка".

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Навіщо проколювати помідори?

Механічна стимуляція є ефективним методом підвищення урожаю помідорів. Потрібно мати лише тонку голку й добре її простерилізувати спиртом, щоб не занести інфекцію у плід.

Потрібно зробити невеликий прокол в зоні плодоніжки – там, де плід кріпиться до гілки. Саму м’якоть томата не треба проколювати в жодному разі. Проколювання є для рослини мікротравмою, тому вона починає активно виробляти етилен, щоб пришвидшити дозрівання й завершити свій цикл.



Зелені помідори швидко достигнуть / Фото Pexels

Така дія призводить до того, що зелений помідор починає стрімко набирати колір та ставати м’яким. Цей спосіб навіть підходить для великих плодів, які мають нормальний розмір, але ніяк не червоніють.

В іншому випадку, щоб уникнути проколювання, можна застосувати фруктове сусідство. Джерелом газу слугуватимуть банани та яблука, які досить активно виробляють етилен.

До речі, щоб помідори виросли соковитими, потрібно вдатися до деяких хитрощів. Що саме треба робити – читайте в нашому матеріалі.

Метод підходить для зібраних помідорів. Потрібно у паперовому пакеті чи картонній коробці поскладати томати в один чи два шари, а між ними викласти стиглий банан чи кілька яблук. Тоді закрийте пакет чи коробку, залишивши отвір для циркуляції повітрі.

Банан чи яблуко будуть виділяти етилен, тож помідори дозріють набагато швидше, ніж на підвіконні. Метод дозволить отримати соковиті та ароматні помідори.