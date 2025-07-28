Этилен является естественным гормоном спелости, производство которого мы можем самостоятельно стимулировать, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседка".

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Зачем прокалывать помидоры?

Механическая стимуляция является эффективным методом повышения урожая помидоров. Нужно иметь только тонкую иглу и хорошо ее простерилизовать спиртом, чтобы не занести инфекцию в плод.

Нужно сделать небольшой прокол в зоне плодоножки – там, где плод крепится к ветке. Саму мякоть томата не надо прокалывать ни в коем случае. Прокалывание является для растения микротравмой, поэтому оно начинает активно вырабатывать этилен, чтобы ускорить созревание и завершить свой цикл.



Зеленые помидоры быстро созреют / Фото Pexels

Такое действие приводит к тому, что зеленый помидор начинает стремительно набирать цвет и становиться мягким. Этот способ даже подходит для крупных плодов, которые имеют нормальный размер, но никак не краснеют.

В противном случае, чтобы избежать прокалывания, можно применить фруктовое соседство. Источником газа будут служить бананы и яблоки, которые достаточно активно производят этилен.

Кстати, чтобы помидоры выросли сочными, нужно прибегнуть к некоторым хитростям. Что именно надо делать – читайте в нашем материале.

Метод подходит для собранных помидоров. Нужно в бумажном пакете или картонной коробке сложить томаты в один или два слоя, а между ними выложить спелый банан или несколько яблок. Тогда закройте пакет или коробку, оставив отверстие для циркуляции воздуха.

Банан или яблоко будут выделять этилен, поэтому помидоры созреют гораздо быстрее, чем на подоконнике. Метод позволит получить сочные и ароматные помидоры.