Не завжди обрані квіти відповідають правильному моменту, пише 24 Канал. Від певних композицій краще відмовитися, щоб не зіпсувати настрій своїй обраниці.

Читайте також Кому ніколи не можна дарувати червоні троянди: знають не всі

Також перед вибором квітів треба покладатися на смак своєї дівчини й купувати їй ті квіти, які вона найбільше любить. Експерименти краще залишити на інший день.

Як квіти не дарують на День Валентина

Лаванда

Дівчина точно не зрадіє такому букету на День закоханих. І справа не зовсім в тому, що букет буде маленьким та мінімалістичним. Фахівці кажуть, що в лаванді зашифроване послання про недовіру.

Гвоздики

Ці квіти дуже часто купують на похорон чи на могилу, коли йдуть на цвинтар, тому до романтики вони не мають жодного стосунку, бо це квітка скорботи. А ще кажуть, що після подарованих гвоздик пара може швидко розійтися.



Не можна дарувати гвоздики на День закоханих / Фото Pexels

Сухі квіти

У магазинах з квітами знайдеться поруч з живими трояндами чи тюльпанами, букет з сухоцвітів, але на День Валентина дарувати такі квіти недоречно, тому від цієї ідеї треба відмовитися.

Жовті троянди

Багато дівчат вірять в те, що жовтий колір прогнозує швидке розставання, тож подарувати жовті тюльпани на День закоханих буде найгіршим вибором.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Помаранчеві лілії

Мовою квітів це означатиме, що дарувальник не відчуває ніяких емоцій до дівчини, тож хоче передати свої почуття квітами. На День закоханих такі квіти краще не дарувати.

Білі троянди

Цей колір символізує чистоту та невинність, але на День Валентина краще обрати червоні троянди, завдяки яким ви зможете розповісти дівчині про свої почуття.