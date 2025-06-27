Знищите увесь урожай: що ніколи не можна садити після огірків

Під час посадок треба обов’язково дотримуватися сівозміни, щоб забезпечити себе гарним урожаєм. Якщо ж це правило проігнорувати й посадити певні рослини після огірків, то на сходження великої кількості плодів годі й чекати.

Для хорошого урожаю, овочі потрібно чергувати місцями, пише 24 Канал. Це потрібно для того, щоб оживився ґрунт, оскільки деякі рослини здатні витягати з нього всі поживні речовини.

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Огірки не можна садити на одну й ту ж грядку з року в рік, бо від цього рослини почнуть хворіти, а плоди будуть маленькими, пустими та гіркими. Є список рослин, які не можна садити після огірків, тому всім городникам треба звернути на них увагу.

Що не можна садити після огірків

Після огірків на грядку не можна садити капусту, оскільки для того, щоб качани виросли великими, їм потрібна родюча земля. Після капусти огірки теж не варто садити на ту ж грядку, оскільки урожай буде мізерним через виснаженість ґрунту.



Капусту не можна садити після огірків / Фото Pexels

Дачники не рекомендують садити після огірків диню, кавуни, кабачки та гарбузи. Всі ці рослини з сімейства кабачкових, тож їм потрібні однакові поживні речовини, яких після огірків у ґрунті не буде.

На грядці, де росли огірки, можна садити ті культури, які не будуть вимагати уваги та пильного догляду. До них належать горох, листя салату, морква та цибуля.

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До слова, щоб поліпшити ріст огірків та захистити їх від шкідників і хвороб, потрібно скористатися молочним підживленням.